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    18:15, 12 Февраль 2021 | GMT +6

    Алишер Абдыкадыров назначен вице-министром национальной экономики РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Абдыкадыров Алишер Елисулы назначен на должность вице-министра национальной экономики РК, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

    Алишер Абдыкадыров родился в 1986 году в г. Алматы. Окончил Московский государственный университет им. Ломоносова по специальности «Экономика».

    В 2009-2015 гг. работал в министерствах индустрии и торговли, по инвестициям и развитию РК.

    В 2015-2016 гг. занимал должность руководителя Управления индустриально-инновационного развития Павлодарской области.

    С 2016 по 2018 годы был руководителем Управления по инвестициям и развитию г. Астаны.

    В 2018-2019 гг. — руководитель Управления по инвестициям и развитию предпринимательства г. Астаны.

    В 2019-2020 гг. — председатель правления АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта» («Казахстанский институт развития индустрии»).

    С февраля 2020 года по настоящее время занимал должность заместителя акима Карагандинской области.


    Теги:
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