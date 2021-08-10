+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 24 °С
Алматы: 28 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

«Әліппе» возвращается в казахстанские школы

10 Августа 2021 18:50
Поделиться:
«Әліппе» возвращается в казахстанские школы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – «Әліппе» и «Букварь» возвращаются в казахстанские школы. Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов сегодня представил учебники на аппаратном совещании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобразования РК.

Новости по теме
Более 760 человек поступили в военные вузы Минобороны
Как заработают школы в Нур-Султане в новом учебном году Количество образовательных грантов в 2021 году увеличилось на пять тысяч Обучение в школах Узбекистана продолжится в гибридной форме

«Әліппе» – это первый учебник и первая книга первоклассников. Мы должны вручить им «Әліппе» и «Букварь», когда они впервые переступят порог школы. Это добрая традиция. Мы подготовили «Әліппе» и «Букварь», учебники доставляются во все регионы. Все первоклассники 1 сентября в торжественной обстановке должны получить «Әліппе» и «Букварь». Нужно своевременно организовать эту работу», – отметил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.


Подписывайтесь на наш канал:

#Образование   #Общество   #МОН  
Поделиться:
Новости по теме
Более 760 человек поступили в военные вузы Минобороны
Как заработают школы в Нур-Султане в новом учебном году
Количество образовательных грантов в 2021 году увеличилось на пять тысяч
Обучение в школах Узбекистана продолжится в гибридной форме
Популярное
1 Будет ли ревакцинация населения, ответил министр здравоохранения
2 Полемика разгорелась между казахстанскими врачами по поводу вакцинации
3 Новое постановление главного госсанврача вышло в Акмолинской области
4 Молодожены сбежали со свадьбы в Павлодаре
5 Свадьбу на 80 человек остановили в Шымкенте
6 Бывший сотрудник КНБ осужден на 9 лет в Алматинской области
Читайте также
Эпидситуация по коронавирусу в Алматинской области нестабильная
Ветераны здравоохранения Акмолинской области обратились к жителям региона
Будет ли ревакцинация населения, ответил министр здравоохранения
Полемика разгорелась между казахстанскими врачами по поводу вакцинации
Новое постановление главного госсанврача вышло в Акмолинской области
Молодожены сбежали со свадьбы в Павлодаре
Свадьбу на 80 человек остановили в Шымкенте
Бывший сотрудник КНБ осужден на 9 лет в Алматинской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив