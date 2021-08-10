«Әліппе» возвращается в казахстанские школы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – «Әліппе» и «Букварь» возвращаются в казахстанские школы. Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов сегодня представил учебники на аппаратном совещании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобразования РК.

«Әліппе» – это первый учебник и первая книга первоклассников. Мы должны вручить им «Әліппе» и «Букварь», когда они впервые переступят порог школы. Это добрая традиция. Мы подготовили «Әліппе» и «Букварь», учебники доставляются во все регионы. Все первоклассники 1 сентября в торжественной обстановке должны получить «Әліппе» и «Букварь». Нужно своевременно организовать эту работу», – отметил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.