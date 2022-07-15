15 Июля 2022 17:53

Алинур Хамзин стал лауреатом на Славянском базаре

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 12-летний Алинур Хамзин стал лауреатом и обладателем диплома второй степени на международном детском музыкальном конкурсе Славянского базара-2022. Гран-при конкурса присужден представителю Беларуси Елисею Касичу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В первый конкурсный день Алинур Хамзин исполнил песню на слова Мукагали Макатаева «Қазағым-ай». Все члены жюри поставили ему за выступление наивысший балл, в общем Алинур получил 70 баллов. Во второй день он спел песню Who's Lovin' You Уильяма «Смоки» Робинсона и набрал 68 баллов, что в сумме составило 138 баллов.

Алинур Хамзин родился в 2010 году в Уральске. Учится в 6-м классе школы-лицея № 27 и музыкальной школе № 1. За последние 5 лет принимал участие в республиканских конкурсах, телепроектах и в международных конкурсах, в том числе на Junior Eurovision в Париже, в международном конкурсе «Роза востока» в Ташкенте.

Алинур является лауреатом телепроекта «Бала дауысы», дипломантом международного вокального конкурса «Алтын микрофон», международного конкурса детского творчества Boztorgai, международного конкурса Baqytty bala, обладатель специального приза от Dears Димаша Кудайбергена.

Ранее сообщалось, что за возможность участвовать от Казахстана на фестивале искусств в Витебске боролись более 40 детей и 30 взрослых. В конкурсе эстрадных исполнителей страну представит Kyle Ruh (Ерик Толенов).

Фото: instagram.com/khamzin_alinur