Алина Дауранова выиграла вторую медаль ЧМ по конькобежному спорту

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская конькобежка Алина Дауранова выиграла медаль юниорского чемпионата мира, передает МИА «Казинформ».

«Алина Дауранова стала серебряным призером чемпионата мира по конькобежному спорту среди юниоров. На дистанции 1000 метров наша спортсменка заняла второе место с результатом 1:17,76», — сообщили в Союзе конькобежцев Казахстана.

Ранее Алина Дауранова выиграла бронзовую медаль чемпионата мира на дистанции 500 метров, показав результат в 39,10 секунд.

Соревнования проходят в Инцеле (Германия). В них принимают участие 149 спортсменов из 23 стран.

Фото: instagram.com/qaz.iceteam.