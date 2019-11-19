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Алина Адилханова выиграла чемпионат Казахстана по художественной гимнастике

19 Ноября 2019 19:45
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Алина Адилханова выиграла чемпионат Казахстана по художественной гимнастике

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте состоялся чемпионат Казахстана по художественной гимнастике среди клубов и спортивных школ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

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Победители и призеры командного первенства:

1. Шымкентская школа олимпийского резерва – 292.700

2. Школа художественной гимнастики Алии Юсуповой – 255.375

3. Алматинская школа олимпийского резерва – 225.150

Личное многоборье:

1. Алина Адилханова (Шымкент) – 79.500

2. Роза Абитова (Шымкент) – 77.200

3. Даяна Абдирбекова (Шымкент) – 75.100

Командное многоборье:

1. Школа художественной гимнастики Алии Юсуповой – 37.000

2. Шымкентская школа олимпийского резерва – 32.250

3. Школа олимпийского резерва города Нур-Султан – 24.950

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Ключевые слова: Спорт, Шымкент,
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