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Алина Адилханова выиграла чемпионат Казахстана по художественной гимнастике
19 Ноября 2019 19:45
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ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте состоялся чемпионат Казахстана по художественной гимнастике среди клубов и спортивных школ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
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Победители и призеры командного первенства:
1. Шымкентская школа олимпийского резерва – 292.700
2. Школа художественной гимнастики Алии Юсуповой – 255.375
3. Алматинская школа олимпийского резерва – 225.150
Личное многоборье:
1. Алина Адилханова (Шымкент) – 79.500
2. Роза Абитова (Шымкент) – 77.200
3. Даяна Абдирбекова (Шымкент) – 75.100
Командное многоборье:
1. Школа художественной гимнастики Алии Юсуповой – 37.000
2. Шымкентская школа олимпийского резерва – 32.250
3. Школа олимпийского резерва города Нур-Султан – 24.950
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