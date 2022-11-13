Алимханулы выбрал соперника после боя за титул чемпиона мира

13 Ноября 2022, 13:04

13 Ноября 2022, 13:04

Алимханулы выбрал соперника после боя за титул чемпиона мира

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Непобежденный казахстанский боксер Жанибек Алимханулы сделал заявление о следующем сопернике после победы над представителем Ведикобритании Дензелом Бентли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Я готов к бою с любым чемпионом мира в среднем весе! Я хочу объединить все пояса», - заявил Алимханулы.

Сегодня в Лас-Вегасе (США) Жанибек Алимханулы победил Дензела Бентли единогласным решением судей (116-112, 116-112, 118-110) и защитил титул чемпиона мира по версии WBO в среднем весе.

Основными поясами по версиям WBA Super и IBF в дивизионе владеет другой казахстанец Геннадий Головкин. Обладателем титула WBC является Джермалл Чарло из США.

Фото: sports.kz