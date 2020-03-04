Алимханулы вместо боксера промоутера «Канело» сразится с непобежденным нокаутером из Африки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпион WBC Continental Americas и WBO Global в среднем весе из Казахстана Жанибек Алимханулы (8-0, 4 КО) проведет свой следующий поединок 28 марта в канадском Квебеке, сообщает Sports.kz.

Изначально Жанибек должен был сразиться против американца Дмитриуса Балларда (20-0-1, 13 КО), который является клиентом компании Golden Boy Promotions — промоутера одной из главных звезд мирового бокса Сауля «Канело» Альвареса. Однако, по информации Boxinghana.com, соперником Алимханулы станет 30-летний ганский боец Исса Самир, также имеющий рекорд без поражений — 18-0, 15 КО. Поединок рассчитан на десять раундов.

По данным BoxRec.com, Самир проживает в Лас-Вегасе (США), однако все свои бои провел в родной стране. Последнее его выступление состоялось почти ровно год назад — 6 марта 2019 года в Аккре — в нем он единогласным решением судей одолел Патриса Соу Токе (23-7-1, 11 КО) из Буркина-Фасо.

Главным событием шоу 28 марта станет встреча чемпиона мира WBC/IBF в полутяжелом весе из России Артура Бетербиева (15-0, 15 КО) с китайцем Фаньлуном Мэном (16-0, 10 КО).