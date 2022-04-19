Алимханулы сделал заявление о сравнениях с Головкиным

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер среднего веса Жанибек Алимханулы признался, что недоволен тем, что многие любители бокса и журналисты сравнивают его с титулованным соотечественником Геннадием Головкиным, который также выступает в среднем дивизионе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

По словам Жанибека, он идет своим путем, и намерен подчеркнуть свою индивидуальность на ринге.

«Все говорят, что я — новый Головкин из Казахстана. Я хочу сказать всем, что я не новый Головкин. Я — Жанибек. Я — «Казахский стиль». У меня другой стиль. Другая история!» — написал в Twitter Алимханулы.

Напомним, свой следующий бой Жанибек Алимханулы проведет 21 мая в Лас-Вегасе. Он сразится за вакантный титул «временного» чемпиона мира WBO в среднем весе с представителем Великобритании Дэнни Дигнумом.