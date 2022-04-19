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    08:40, 19 Апрель 2022 | GMT +6

    Алимханулы сделал заявление о сравнениях с Головкиным

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер среднего веса Жанибек Алимханулы признался, что недоволен тем, что многие любители бокса и журналисты сравнивают его с титулованным соотечественником Геннадием Головкиным, который также выступает в среднем дивизионе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    По словам Жанибека, он идет своим путем, и намерен подчеркнуть свою индивидуальность на ринге.

    «Все говорят, что я — новый Головкин из Казахстана. Я хочу сказать всем, что я не новый Головкин. Я — Жанибек. Я — «Казахский стиль». У меня другой стиль. Другая история!» — написал в Twitter Алимханулы.

    Напомним, свой следующий бой Жанибек Алимханулы проведет 21 мая в Лас-Вегасе. Он сразится за вакантный титул «временного» чемпиона мира WBO в среднем весе с представителем Великобритании Дэнни Дигнумом.

    Теги:
    Спорт Бокс Жанибек Алимханулы
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