Алимханулы попал в рейтинг чемпионов вместе с «Канело»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Не знающий поражений казахстанский боксер среднего веса Жанибек Алимханулы попал в рейтинг самых активных чемпионов мира в профи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Казахский стиль», владеющий поясом WBO, расположился на четвертой строчке — он проводит защиту своего титула в среднем раз в 219 дней. Лидером топа стал кубинский обидчик Айдоса Ербосынулы Дэвид Моррель, который отстаивает звание чемпиона в среднем раз в 202 дня. На второй строчке расположился мексиканец Сауль «Канело» Альварес (210 дней).

13 мая в Стоктоне (штат Калифорния, США) Алимханулы проведет вторую защиту своего чемпионского титула в поединке с представителем Канады Стивеном Батлером (32-3-1, 26 КО).