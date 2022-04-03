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    17:54, 03 Апрель 2022 | GMT +6

    Алимханулы объявил сроки боя с Чарло и завоевания статуса абсолютного чемпиона мира

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Непобежденный казахстанский боксер среднего веса Жанибек Алимханулы выступил с новым громким заявлением на своей странице в Twitter, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «Скоро я стану чемпионом мира по версии WBO. Осенью хочу подраться с Чарло. В следующем году у меня будут все четыре титула. Это не сон. Это цель. Меня не интересуют малоизвестные оппоненты. Надеюсь, Top Rank даст мне большие бои», — заявил Жанибек.

    Напомним, что 21 мая в США Алимханулы встретится с британцем Дэнни Дигнумом за временный титул чемпиона WBO. Дигнум стал четвертым соперником, которого Жанибеку назначала WBO. Ранее от боя с казахстанцем отказались Деметриус Андраде, Эскива Фалькао и Хайме Мунгия.


    Фото: sports.kz





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