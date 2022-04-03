Алимханулы объявил сроки боя с Чарло и завоевания статуса абсолютного чемпиона мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Непобежденный казахстанский боксер среднего веса Жанибек Алимханулы выступил с новым громким заявлением на своей странице в Twitter, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Скоро я стану чемпионом мира по версии WBO. Осенью хочу подраться с Чарло. В следующем году у меня будут все четыре титула. Это не сон. Это цель. Меня не интересуют малоизвестные оппоненты. Надеюсь, Top Rank даст мне большие бои», — заявил Жанибек.

Напомним, что 21 мая в США Алимханулы встретится с британцем Дэнни Дигнумом за временный титул чемпиона WBO. Дигнум стал четвертым соперником, которого Жанибеку назначала WBO. Ранее от боя с казахстанцем отказались Деметриус Андраде, Эскива Фалькао и Хайме Мунгия.





Фото: sports.kz











