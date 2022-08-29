Алимханулы догнал Головкина в рейтинге после завоевания титула чемпиона мира
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Авторитетный портал Vringe.com опубликовал обновленную версию своего рейтинга среднего веса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Казахстанец Жанибек Алимханулы вплотную приблизился к своему легендарному соотечественнику Геннадию Головкину.
Ранее Алимханулы был официально признан чемпионом мира по версии WBO после отказа американца Деметриуса Андраде от основного титула организации ради перехода в другой дивизион.
Топ-10:
1. Геннадий Головкин (Казахстан)
2. Жанибек Алимханулы (Казахстан)
3. Хайме Мунгия (Мексика)
4. Деметриус Андраде (США)
5. Карлос Адамес (Доминиканская Республика)
6. Крис Юбэнк-младший (Великобритания)
7. Эрисланди Лара (Куба)
8. Риота Мурата (Япония)
9. Феликс Кэш (Великобритания)
10. Эскива Фалькао (Бразилия)
Фото: sports.kz