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Алимханулы догнал Головкина в рейтинге после завоевания титула чемпиона мира
29 Августа 2022 17:17

Алимханулы догнал Головкина в рейтинге после завоевания титула чемпиона мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Авторитетный портал Vringe.com опубликовал обновленную версию своего рейтинга среднего веса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанец Жанибек Алимханулы вплотную приблизился к своему легендарному соотечественнику Геннадию Головкину.

Ранее Алимханулы был официально признан чемпионом мира по версии WBO после отказа американца Деметриуса Андраде от основного титула организации ради перехода в другой дивизион.

Топ-10:
1. Геннадий Головкин (Казахстан)
2. Жанибек Алимханулы (Казахстан)
3. Хайме Мунгия (Мексика)
4. Деметриус Андраде (США)
5. Карлос Адамес (Доминиканская Республика)
6. Крис Юбэнк-младший (Великобритания)
7. Эрисланди Лара (Куба)
8. Риота Мурата (Япония)
9. Феликс Кэш (Великобритания)
10. Эскива Фалькао (Бразилия)


Фото: sports.kz


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