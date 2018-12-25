Алимханулы анонсировал бой в андеркарде Ковалев - Альварес

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (4-0, 1КО) выйдет на ринг 2 февраля в американском Фриско, сообщает СИА «SPORTINFORM».

Соперник казахстанского боксера второго среднего веса пока не определен, но 25-летний Алимханулы уже анонсировал поединок на своей странице в Instagram. Бой состоится в штате Техас, в городе Фриско, в андеркарде реванша Сергея Ковалева и Элейдера Альвареса.

«February 2, 2019. Frisco, Texas» - коротко написал он в своем аккаунте.

Напомним, что в ноябре Алимханулы, чьим промоутером является знаменитый Боб Арум, а дела ведет менеджер Эгис Климас, провел свой четвертый поединок на профи-ринге 3 ноября и побил американца Александра Вонна.