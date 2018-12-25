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Алимханулы анонсировал бой в андеркарде Ковалев - Альварес
25 Декабря 2018 13:27 99
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (4-0, 1КО) выйдет на ринг 2 февраля в американском Фриско, сообщает СИА «SPORTINFORM».
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Соперник казахстанского боксера второго среднего веса пока не определен, но 25-летний Алимханулы уже анонсировал поединок на своей странице в Instagram. Бой состоится в штате Техас, в городе Фриско, в андеркарде реванша Сергея Ковалева и Элейдера Альвареса.
«February 2, 2019. Frisco, Texas» - коротко написал он в своем аккаунте.
Напомним, что в ноябре Алимханулы, чьим промоутером является знаменитый Боб Арум, а дела ведет менеджер Эгис Климас, провел свой четвертый поединок на профи-ринге 3 ноября и побил американца Александра Вонна.
Ключевые слова: Спорт,
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