Алимхан Сыздыков стал серебряным призером ЧА по греко-римской борьбе

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы на чемпионате Азии по греко-римской борьбе завершился первый соревновательный день. Его финальным аккордом стала серебряная медаль, которую принес Алимхан Сыздыков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Он стал вторым в категории до 130 килограммов. В финале Сыздыков уступил борцу из Ирана Алиакбару Юсуфиахмадчали. Схватка завершилась со счетом 1:5 в пользу соперника.