Алименты за 13 лет задолжала своему ребенку павлодарка

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Задолжавшую алименты своему ребенку женщину установила полиция города Павлодара. Долг матери перед её ребёнком не гасился 13 лет, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«По подозрению в неисполнении решения суда на протяжении 13 лет по уплате средств на содержание своего несовершеннолетнего ребёнка установлена жительница города Павлодара. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование», – сообщил первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

По его словам, с начала 2021 года в регионе было зарегистрировано пять подобных фактов.

«Вопрос невыполнения алиментных обязательств в нашей стране уже давно стал не только внутрисемейной, но и государственной проблемой. Несмотря на вынесенные решения суда, долги по алиментам у многих безответственных граждан с каждым годом растут, и у некоторых уже достигли немалых сумм», - прокомментировал Ж. Каиров.