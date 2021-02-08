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    15:41, 08 Февраль 2021 | GMT +6

    Алименты за 13 лет задолжала своему ребенку павлодарка

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Задолжавшую алименты своему ребенку женщину установила полиция города Павлодара. Долг матери перед её ребёнком не гасился 13 лет, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «По подозрению в неисполнении решения суда на протяжении 13 лет по уплате средств на содержание своего несовершеннолетнего ребёнка установлена жительница города Павлодара. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование», – сообщил первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

    По его словам, с начала 2021 года в регионе было зарегистрировано пять подобных фактов.

    «Вопрос невыполнения алиментных обязательств в нашей стране уже давно стал не только внутрисемейной, но и государственной проблемой. Несмотря на вынесенные решения суда, долги по алиментам у многих безответственных граждан с каждым годом растут, и у некоторых уже достигли немалых сумм», - прокомментировал Ж. Каиров.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Общество Правоохранительные органы Молодежь Павлодарская область
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