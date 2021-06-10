Алименты, штрафы, должники: как работают частные судебные исполнители

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя региональной палаты частных судебных исполнителей по городу Нур-Султану Мадина Жанасаева ответила на вопросы, с какими сложностями могут столкнуться частные судебные исполнители и рассказала о специфике их работы, ситуации с плательщиками алиментов и других должников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Какие дела рассматривают частные судебные исполнители (ЧСИ)?

- Мы рассматриваем все категории дел, за исключением категорий, которые взыскиваются с государства, и по искам где инициатором иска выступает государство.

- Какие жалобы больше всего поступают от жителей на частных судебных исполнителей?

- Как показывает практика, около 80% жалобы необоснованные, в основном жалобы поступают, конечно, от должников, которые любыми способами уклоняются от исполнения судебных актов. На действия и бездействия тоже поступают жалобы, их мы рассматриваем с изучением исполнительного производства. Где выявляются нарушения, рассматриваем их на дисциплинарной комиссии, контролируем, чтобы частный судебный исполнитель устранил нарушения.

- Все ли дела удается закрывать частным судебным исполнителям? Может, есть какие-то сложные дела, которые рассматриваются долго?

- Каждое исполнительное производство индивидуальное. Почему? Должники бывают разные. Кто-то может закрыть большую сумму сразу, кто-то не может оплатить и восемь тысяч тенге. Бывает, через какое-то время должник устраивается на стабильную работу и выплачивает долги уже из заработной платы.

Был один случай, когда женщина должна была банку свыше одного миллиона тенге, при этом имела возможность погасить. Но уклонялась, избегала встречи с частным судебным исполнителем. Когда мы выехали рано утром и начали изымать автомашину с участием сотрудников дорожной полиции и понятых, она отказалась выйти и передать автотранспорт. Автомашину увезли на манипуляторе. После обеда она полностью погасила долг, оплатила за услуги манипулятора и забрала машину.

Самая сложная категория дел, это, конечно, алименты, где должник умышленно не исполняет родительский долг. Также самые сложные категории дел - выселение.

Сложность заключается и в порядке общения с ребенком, когда один из родителей, к примеру мать, не дает отцу видеться с ребенком. Также определение места жительства детей, это к примеру, когда дети живут у отца, а по решению суда они должны жить с матерью. Сложно судебному исполнителю такое решение исполнить, так как насильно взять детей и передать матери невозможно.

- Как по Вашему мнению, нужно работать с должниками?

- К каждому должнику нужен индивидуальный подход. Все люди разные. Ни в коем случае судебному исполнителю нельзя поддаваться на провокации, некоторые должники провоцируют на агрессию, на скандалы. Нельзя грубить, переходить на личности. Нужно быть стрессоустойчивым в нашей профессии. Обязательно необходимо соблюдать Кодекс профессиональной чести частных судебных исполнителей Республики Казахстан.

- Как обстоят дела с алиментами? Много ли неплательщиков алиментов? Увеличивается ли число алиментщиков в Нур-Султане?

- К сожалению число разводов, а вместе с ними число алиментов тоже растет из года в год.

Для своевременного исполнения по вопросам о взыскании алиментов, подписан Меморандум о взаимном сотрудничестве между Министерством юстиции РК, Республиканской Палатой ЧСИ РК и акиматом в целях трудоустройства должников. Также мы проводим идеологическую работу, чтобы воззвать к совести неплательщиков-родителей, освещаем в средствах массовой информации новости о том, что исполнение алиментных платежей перед ребенком, детьми неизбежен. Сейчас в столице насчитывается около 14 667 исполнительных производств по взысканию алиментов.

- Сколько дел завершили по штрафам в этом году?

- На конец отчетного периода окончено в полном объеме 69 023 исполнительных производства, непосредственно судебным исполнителем исполнено 55 022 исполнительных производства.

- Не могли бы дать Вы двою точку зрения, справляются ли со своими функциями частные судебные исполнители и что нужно для более качественного исполнения своей работы?

- Ежедневно мы проводим разъяснительные беседы с частными судебными исполнителями о необходимости качественного выполнения своей работы. Безусловно, наша работа кропотливая, много своих нюансов, работа с гражданами, ежедневные выезды, исполнение.

Сейчас вся страна переходит на электронный документооборот, и наша рабочая программа АИСОИП не исключение. На сайте aisoip.adilet.gov.kz есть много информации, как можно пользоваться этим сайтом сторонам исполнительного производства, имея ключ ЭЦП. Всё больше работа упрощается, когда выставляются меры обеспечения электронно, так же и снимаются электронно.

Соответственно, думаю, что в будущем работа судебного исполнителя будет более качественной, потому что вся информация будет хранится в базе.

-Спасибо за интервью!