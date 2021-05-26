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    21:53, 25 Май 2021 | GMT +6

    Алиментщиков пригласили на ярмарку вакансий в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске прошла очередная ярмарка вакансий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы акима города, 492 вакансии представили 19 предприятий и организаций Петропавловска.

    «При помощи обзвона и СМС-оповещения на ярмарку пригласили 321 безработного. В том числе лиц с ограниченными возможностями, состоящих на учете службы пробации, получателей адресной социальной помощи и уклоняющихся от долгов по алиментам», - сообщили в пресс-службе.

    В итоге всего 18 человек получили направление на трудоустройство, 10 – на общественные работы и двое – на молодежную практику.

    «По поручению акима города Булата Жумабекова, кроме традиционных, ярмарки вакансий проводятся через прямые эфиры с подключением работодателей. На странице в Instagram прошли уже шесть таких ярмарок», - добавили в пресс-службе.

    По данным департамента статистики, в Северо-Казахстанской области на конец марта на учете в органах занятости состояли 5,2 тысячи безработных.


    Теги:
    Социальная поддержка Северо-Казахстанская область Закон и право Регионы Казахстана Акимат Общество
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