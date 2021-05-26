Алиментщиков пригласили на ярмарку вакансий в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске прошла очередная ярмарка вакансий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акима города, 492 вакансии представили 19 предприятий и организаций Петропавловска.

«При помощи обзвона и СМС-оповещения на ярмарку пригласили 321 безработного. В том числе лиц с ограниченными возможностями, состоящих на учете службы пробации, получателей адресной социальной помощи и уклоняющихся от долгов по алиментам», - сообщили в пресс-службе.

В итоге всего 18 человек получили направление на трудоустройство, 10 – на общественные работы и двое – на молодежную практику.

«По поручению акима города Булата Жумабекова, кроме традиционных, ярмарки вакансий проводятся через прямые эфиры с подключением работодателей. На странице в Instagram прошли уже шесть таких ярмарок», - добавили в пресс-службе.

По данным департамента статистики, в Северо-Казахстанской области на конец марта на учете в органах занятости состояли 5,2 тысячи безработных.