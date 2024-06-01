Алименты на сумму свыше 280 млн тенге погасили по мерам прокуратуры в ЗКО

По инициативе прокуратуры Западно-Казахстанской области в регионе совместно со всеми заитересоваными органами реализован проект «10 шагов по алиментам». Погашены долги на сумму 286,5 млн тенге. Об этом передает агентство Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, были оганизованы ярмарки вакансий, в результате которых трудоустроено 139 должников, постановлено на учет в органах занятости 274 человека.

В ходе рейдов по обнаружению и задержанию транспортных средств, принадлежащих злостным должникам, установлены и водворены на штрафстоянки семь автомашин должников с суммой задолженности по алиментам в размере 12,5 млн тенге. Четверо из них сразу погасили долги на 6 млн тенге.

Подворовыми обходами выявлено и привлечено к административной ответственности за неисполнение решений судов 100 должников. В отношении 81 человека судом применен арест и 19 оштрафованы.

Начато досудебное расследование в отношении 14 злостных должников по статье 139 УК РК за неисполнение обязанностей по уплате алиментов, предусматривающей наказание в виде ограничения либо лишения свободы на срок до двух лет.