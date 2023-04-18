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Алим Байел назначен чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Азербайджане

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
18 Апреля 2023, 10:21
Алим Байел назначен чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Азербайджане Фото: wikipedia.org

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Байел Алим Дауренович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Азербайджанской Республике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Указом Главы государства Абдыкаримов Сержан Оралбаевич освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Азербайджанской Республике.

Алим Дауренович Байель родился 16 января 1984 года. Окончил Ближневосточный технический университет (г. Анкара, Турция) по специальности бизнес-администрирование. Окончил магистратуру Университета Джорджа Вашингтона (г. Вашингтон, США) по специальности государственное управление. Выпускник программы «Болашак».

Состоит в Президентском молодежном кадровом резерве Республики Казахстан.

В 2008–2012 годах работал в частном секторе.

В 2012–2014 гг. – эксперт Совета сотрудничества тюркоязычных государств.
В 2014–2015 гг. – директор центра международных отношений Тюркской академии.
В 2016 г. – руководитель управления международного сотрудничества Министерства Республики Казахстан по делам государственной службы.
В 2016–2018 гг. – руководитель управления международного сотрудничества, руководитель управления стратегических разработок Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции.
В 2018–2020 гг. – первый секретарь по политическим вопросам Посольства Республики Казахстан в Турции.
До назначения Послом Казахстана в Азербайджане был Генеральным консулом Республики Казахстан в Стамбуле.
Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника II класса.

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