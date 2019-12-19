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Алика Шпекбаева избрали президентом Всемирной федерации «Қазақ күресі»

19 Декабря 2019 14:34
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Алика Шпекбаева избрали президентом Всемирной федерации «Қазақ күресі»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –На международном конгрессе Всемирной федерации «Қазақ күресі» президентом федерации избрали Алика Шпекбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На международный конгресс собрались представители спорта из 27 стран. На повестке дня были рассмотрены вопросы выбора президента, вице-президента, а также исполнительного комитета федерации.

По единогласному решению участников конгресса президентом федерации избрали Алика Шпекбаева. В ходе конгресса президент федерации Алик Шпекбаев предложил кандидатуру Досхана Жолжаксынова на пост Почетного президента федерации, а Баделхана Камалханулы на пост первого вице-президента федерации. 27 представителей зарубежных стран поддержали предложенные кандидатуры.Вице-президентами Всемирной федерации по «Қазақ күресі» были избраны Пекос Феодорос из Греции и Сонг Джианлинг из КНР.

Напомним, Алик Шпекбаев возглавляет Агентство РК по противодействию коррупции.

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Ключевые слова: Спорт, Назначения,
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Автор:

Арайлым Мұрат

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