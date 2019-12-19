Алика Шпекбаева избрали президентом Всемирной федерации «Қазақ күресі»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –На международном конгрессе Всемирной федерации «Қазақ күресі» президентом федерации избрали Алика Шпекбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На международный конгресс собрались представители спорта из 27 стран. На повестке дня были рассмотрены вопросы выбора президента, вице-президента, а также исполнительного комитета федерации.

По единогласному решению участников конгресса президентом федерации избрали Алика Шпекбаева. В ходе конгресса президент федерации Алик Шпекбаев предложил кандидатуру Досхана Жолжаксынова на пост Почетного президента федерации, а Баделхана Камалханулы на пост первого вице-президента федерации. 27 представителей зарубежных стран поддержали предложенные кандидатуры.Вице-президентами Всемирной федерации по «Қазақ күресі» были избраны Пекос Феодорос из Греции и Сонг Джианлинг из КНР.

Напомним, Алик Шпекбаев возглавляет Агентство РК по противодействию коррупции.