Алик Шпекбаев высоко оценил работу по цифровизации столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане ведутся масштабные работы по цифровизации и трансформации города в «Умный город». В рамках госпрограммы «Цифровой Казахстан» реализуются приоритетные проекты по 6-ти ключевым направлениям: цифровизация сфер образования, здравоохранения, безопасности, ЖКХ, транспорта и государственных услуг. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу.

С ходом проведения работ и ее практичностью аким столицы сегодня ознакомил председателя Агентства по противодействию коррупции Алика Шпекбаева. В мероприятии посредством видеоконференцсвязи приняли участие также ряд министерств, областные акиматы и т.д.

Как отметил Алтай Кульгинов, внедрение цифровых технологий позволяет не только повысить качество предоставляемых услуг и облегчить жизнь горожанам, но и в разы снизить коррупционные риски, исключить человеческий фактор.

«Руководство страны уделяет особое внимание цифровизации и автоматизации госуслуг, в данном направлении проводим большую работу. Многое уже сделано. К примеру, все 159 госуслуг, оказываемых нами, еще в прошлом году мы перевели в электронный формат. Нам помогает центр iQala, в котором можно получить услуги организации жилищно-коммунального сектора по принципу «единого окна». Раньше не было регламента оказания услуг. Например, после покупки квартиры, гражданин должен был обходить всех монополистов и с каждым отдельно заключать договоры, периодически звонить им и узнавать, готовы ли документы – это занимало до одного месяца. Сейчас житель подает заявление на сайте iqala.kz, в течение 3-5 дней ему приходит смс-уведомление о готовности его документов. С начала года уже почти 14,5 тысяч услуг оказано центром.

Кроме того, в рамках совместного проекта Агентства по противодействию коррупции «Астана - Адалдық алаңы» поднимался вопрос по школьному питанию – провели автоматизацию госзакупок, все четыре районных акимата перешли в формат фронт-офиса, работают в режиме открытого акимата. Также проведена 100% цифровизация паспортов здоровья. Разработан информсервис для проверки легитимности выдачи медсправок. На выданную справку наносится QR-код, отсканировав код можно проверить ее подлинность. Также весь общественный транспорт оснащен системами электронной оплаты. Это позволило вывести из теневого оборота 40% денежных средств. Продолжаем работать над проектами «Безопасный двор» и т.д», - сказал аким столицы Алтай Кульгинов.

Кроме того, проводится работа по оцифровке города: инженерных сетей и зданий, земельных участков, созданию пространственного трехмерного макета Генплана, 3D-модели города, инвесткарты и т.д.

К примеру, оцифровка инженерных сетей позволит разом решить несколько задач: с применением 3D и BIM технологий можно будет видеть нагрузки на сети, где необходимо заменить, где увеличить мощность. Также реализация цифровых проектов, как цифровой генеральный план города предоставит возможность прогнозировать и моделировать процессы градостроительства, данные о потребности в обеспечении больницами, школами, детскими садами те или иные районы, видеть состояние существующих и проектируемых дорожных сетей и т.д.

Оцифровка земельных участков позволит создать актуальную базу по свободным земельным участкам, рациональному использованию, изъятию участков, не используемых по назначению.

Алик Шпекбаев высоко оценил работу, проводимую акиматом Нур-Султана по цифровизации важных направлений жизнедеятельности общества, переводу госуслуг в электронный формат, сотрудничеству и реализации совместных планов с «Астана - Адалдық алаңы».

«На опыт столицы должны равняться все регионы. Сейчас наибольшие проблемы по стране встречаются в сфере земельных отношений и строительства. И вот сегодня, в Нур-Султане, я увидел нестандартные решения и подходы, позволяющие исключить имеющиеся коррупционные риски и человеческий фактор через геопортал. Всем акиматам надо взять за основу этот опыт. Принятые в столице стандарты, которые уже показывают свою эффективность, необходимо тиражировать в других госорганах», - заключил глава Антикора.