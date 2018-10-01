Алик Шпекбаев высказался о пышных тоях казахстанских госслужащих

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава антикоррупционной службы Казахстана Алик Шпекбаев назвал ярмаркой тщеславия среди госслужащих проведение свадеб для своих детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Часто присылают видео с больших и красивых свадеб. Полный зал цветов. Звезды шоу-бизнеса. 500-600 гостей. Как выясняется позже, свадьбу для своей дочери или сына сыграл очередной руководитель управления одного из регионов. И это целая тенденция. Подобные видео утекают в сеть и вызывают массу вопросов у общественности. Самый распространенный и вполне справедливый из них - «откуда деньги?». Отсюда вытекает еще одна, не менее важная проблема. Отмечать торжества на широкую ногу вслед за руководителями стремятся рядовые госслужащие. Что это, если не ярмарка тщеславия, формирующая неправильную ролевую модель и некорректную систему ценностей», - высказался председатель Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции на своей странице в Facebook.

По его словам, некоторые госслужащие не прочь пышно, дорого, а самое главное, публично отметить тот или иной праздник, будь то свадьба, юбилей или рождение ребенка.



«Дошло до того, что даже поминки стали светским мероприятием, которое надо провести показательно «на уровне», - добавил А.Шпекбаев.

Он призвал госслужащих меняться, быть проще и скромнее. По его мнению, проявление скромности - один из ключевых стандартов поведения государственных служащих.



При этом Алик Шпекбаев отметил, что с 2015 года среди госслужащих количество этических нарушений снизилось на 40%.