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Алик Шпекбаев высказался о прозрачных кабинетах для работы акимов

14 Января 2021 18:58
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Алик Шпекбаев высказался о прозрачных кабинетах для работы акимов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Агентства по противодействию коррупции РК Алик Шпекбаев разъяснил информацию о том, перейдут ли акимы городов и областей в прозрачные кабинеты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Сегодня в ходе выездного мероприятия председатель Агентства по противодействию коррупции Алик Шпекбаев пояснил, ждать ли перехода в прозрачные кабинеты акимов городов или областей. Он ответил, что это будет внедряться постепенно.

«Некоторые здания построены в Советское время, невозможно их перестроить. Если новые здания – обязательно. Я был в Алматы. Все они доступны. На первом этаже сидят за стеклом. Постепенно все будут переходить. Трансформация государственных органов с точки зрения прозрачности, подотчетности будет дальше продолжена. Сегодня многое уже сделано. Все городские, районные акимы перешли на этот стандарт прозрачных кабинетов. 1400 организаций перешли в формат «Open space», открылось около 900 фронт-офисов», - добавил председатель Агентства по противодействию коррупции.

Напомним, аким города Нур-Султан Алтай Кульгинов и председатель Агентства по противодействию коррупции РК Алик Шпекбаев сегодня посетили несколько социальных объектов в столице и ознакомились с их работой.


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#Коррупция   #Акимат   #Другие государственные органы  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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