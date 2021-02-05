Алик Шпекбаев встретился с общественностью Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В рамках поручения Главы государства о необходимости усиления превентивно-профилактической работы в конструктивном взаимодействии с гражданским обществом председателем Агентства по противодействию коррупции в городе Алматы проведен открытый диалог с общественностью. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу агентства.

«Без проактивного гражданского сообщества говорить о минимизации, тем более искоренении коррупции просто не имеет смысла. Именно поэтому мы не ограничиваем себя в выборе и количестве общественных партнеров. Сегодня Агентство имеет поддержку порядка 80 тысяч антикоррупционных активистов и волонтеров, чья безвозмездная деятельность уже помогла решить конкретные проблемы граждан. Мы не останавливаемся на этом, будем продолжать работу и усилим превентивную деятельность», - заявил Алик Шпекбаев.

В мероприятии приняли участие куратор проекта – заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров, руководители государственных органов, представители неправительственных организаций, средств массовой информации, общественные деятели, ректоры высших учебных заведений, руководители проектных офисов «Алматы – адалдық алаңы», «Саналы ұрпақ», специальной мониторинговой группы и их филиалов. Приглашенным гостем стал заместитель исполнительного директора Фонда Первого Президента Республики Казахстан, руководитель Общественного совета по противодействию коррупции при Агентстве Игорь Рогов.

Открывая заседание, куратор проекта «Алматы – адалдық алаңы» Ержан Бабакумаров отметил положительные результаты по итогам реализации проекта: «В рамках проведенной работы наблюдается позитивная динамика снижения уровня коррупционных правонарушений, повышения антикоррупционной активности населения, которые стали следствием новых подходов в организации и проведении антикоррупционной работы».

Посредством разноформатных мероприятий сотни алматинцев получили новую и дополнительную информацию о современной антикоррупционной политике в стране, укрепили свои правовые знания. Данная работа получила дополнительный импульс после открытия во всех районах города филиалов «Адалдық алаңы».

В ходе встречи был представлен новый руководитель проектного офиса. Им стала член Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан Айнур Сабитова.

«Проведена большая работа в рамках проекта «Адалдык аланы», жители отмечают положительные изменения в антикоррупционной работе, между тем в этом году поставлены новые цели, начата реализация отдельных проектов, сейчас проводится анализ коррупционных рисков в местных исполнительных органах и в социально важных для населения отраслях», - отметила Айнур Сабитова.

Спикеры, руководители проектных офисов агентства отметили эффективность противодействия коррупции своевременными и скоординированными действиями, а также важность незыблемого соблюдения принципа неотвратимости наказания.

Приглашенные общественники высказали собственные видение и восприятие антикоррупционной работы, в том числе через призму политической модернизации и демократизации общества, обозначили точечные коррупционные риски.

По всем вопросам председатель агентства дал развернутые комментарии, взял на контроль ряд конкретных заявлений и обращений, а также призвал руководителей государственных органов усилить работу в сфере противодействия коррупции, активизировать работу проекта «Адалдык аланы».

«Ни один вопрос не остается без внимания, каждая встреча с активными деятелями важна, мы тщательно прорабатываем и принимаем конкретные управленческие решения, все это находит отражение в изменениях в законодательстве», - подытожил глава антикоррупционного ведомства.