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    14:56, 05 Февраль 2021 | GMT +6

    Алик Шпекбаев встретился с бизнес-сообществом Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Председатель Агентства по противодействию коррупции Алик Шпекбаев встретился с бизнес-сообществом Алматы. На открытой диалоговой площадке обсуждены вопросы о внедрении антикоррупционного комплаенса в частном секторе по опыту зарубежных стран, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Антикора.

    В октябре прошлого года Главой государства подписан второй пакет антикоррупционных новелл, где комлпаенс определен в качестве одного из превентивных инструментов коррупции. Законодательно введена норма об определении комплаенс структур в организациях квазигосударственного сектора, для частных компаний закреплено права на их создание.

    Следует отметить, что на сегодня в мире основным инструментом обеспечения добропорядочности организаций является эффективная деятельность независимых служб комплаенса в рамках управления рисками и внутреннего контроля.

    В ходе встречи выступили компании, которые имплементировали институт антикоррупционного комплаенса и поделились своим позитивным опытом.

    Участниками выражено мнение, что антикоррупционные комплаенс-службы окажут серьезное влияние на снижение коррупционных рисков. На стадии практической реализации критическое значение будет иметь их самостоятельность и независимость в выполнении ими функций «наведения порядка». По большому счету их работа отразится на позитивных изменениях в корпоративной культуре в сторону добропорядочности.

    Алик Шпекбаев призвал к внедрению института комплаенс-служб в бизнес секторе.

    «Главное во всей этой работе то, чтобы антикоррупционный комплаенс был действительно работающим механизмом и стал неотъемлемой частью корпоративной культуры организаций. Но для этого необходимо приложить значительные усилия на этапе внедрения, предусмотрев такой механизм, который будет эффективным на протяжении многих лет», - подчеркнул он.

    По итогам встречи ряд компаний изъявили желание внедрить у себя антикоррупционный комплаенс, чтобы исключить имиджевые риски в своей деятельности.


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