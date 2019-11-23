Алик Шпекбаев встретился с акмолинскими студентами

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Председатель Агентства РК по противодействию коррупции Алик Шпекбаев посетил Кокшетауский государственный университет имени Ш.Уалиханова в ходе визита в Акмолинскую область. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Мероприятие началось с ознакомления системы контроля и управления доступом, обеспечивающей безопасность студентов и сотрудников за счет недопущения в учебный корпус посторонних лиц.

В университете действуют автоматизированная система распределения мест в Домах студентов и система по проведению анкетирования обучающихся - «Таза университет», где также можно внести предложения и задать вопросы руководителям структурных подразделений учреждения.

Работает Центр обслуживания студентов, консультирующий по академическим вопросам на протяжении всего учебного периода. При этом, в центре успешно функционируют бесплатная юридическая клиника и Call-center.

Кроме того, в этот день в стенах университета состоялось торжественное открытие Школы добропорядочности, направленной на формирование антикоррупционной модели поведения среди молодежи.

Также студенты Высшего колледжа г.Кокшетау и КГУ им.Ш.Уалиханова презентовали самостоятельно разработанное мобильное приложение «SANALY URPAQ».

Главным завершением посещения университета Председателем Агентства стало проведение «Часа добропорядочности» с членами клубов «SANALY URPAQ» и ADAL URPAQ».

Встреча прошла в свободном формате с участием Председателя Агентства Алика Шпекбаева, акима области Ермека Маржикпаева, ректора университета Марата Сырлыбаева, а также руководителей других образовательных учреждений города, студентов, волонтеров, общественных деятелей сферы образования.

Ректор КГУ им. Ш.Уалиханова ознакомил гостей с достижениями университета. Кроме того, на часе добропорядочности выступили ветеран образования, общественный деятель Тельман Мукушев, активисты, волонтеры, участники проекта «Акселератор добра».

В свою очередь, Алик Шпекбаев положительно оценил молодежные инициативы, выразив надежду на дальнейшее плодотворное совместное сотрудничество.