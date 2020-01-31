Алик Шпекбаев: В Казахстане 76% предпринимателей работают без взяток

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 76% предпринимателей работают без взяток. Об этом сообщил председатель Агентства РК по противодействию коррупции Алик Шпекбаев на заседании коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Добропорядочность должна стать ключевым нравственным ориентиром не только на госслужбе, но и в бизнесе. Трансформация сознания предпринимателей – непременное условия развития конкурентоспособной экономики. Этот процесс заметно активизируется, если в полную силу заработает институт антикоррупционного комплаенса. Появление комплаенс-офицеров в нацкомпаниях и частном секторе позитивно отразится на повышении уровня добропорядочности бизнеса. Соответствующий законопроект находится уже в Парламенте. Следует отметить, что серьезные предпосылки для эволюции бизнеса уже есть. Согласно опросу Transparency Kazakhstan, 76% предпринимателей развивают свой бизнес, не давая взяток и работая исключительно в правовом поле. В свою очередь, агентство поддерживает честный бизнес через антикоррупционное сопровождение», – сказал А. Шпекбаев.

По его словам, под защитой Агентства по противодействию коррупции сегодня находится свыше 400 проектов, реализуемых отечественными и иностранными инвесторами, на общую сумму более 12 триллионов тенге. Установлено 358 фактов незаконного вмешательства в дела бизнеса, защищены права 400 предпринимателей.

А. Шпекбаев подчеркнул, что приоритетным направлением работы агентства является эффективная превенция, основные инструменты которой – антикоррупционный мониторинг и анализ коррупционных рисков.

Антикоррупционный комплаенс – корпоративная программа (политика) противодействия коррупции.