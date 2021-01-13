Алик Шпекбаев: Трансформация работы госорганов через призму открытости и доступности будет продолжена

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Уровень бытовой коррупции напрямую зависит от избыточного бюрократизма, намеренной волокиты, закрытости и отсутствия прозрачности в ежедневной работе госорганов, считает председатель Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Алик Шпекбаев. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Основными критериями доверия граждан государственным институтам являются открытость, транспарентность и подотчетность, «умная» цифровизация на основе полной клиентоориентированности и высочайшего сервиса, соблюдение государственными служащими этичности и безупречного поведения.

Одной из основных задач антикоррупционной политики страны в 2020 году был перевод городских, районных и сельских акиматов на сервисную модель. Мы проводили эту работу под эгидой республиканского проекта «Адалдық алаңы», призванного повысить открытость и клиентоориентированность госаппарата. Следует особо отметить, что проект инициирован Елбасы и поддержан Президентом в рамках реализации концепции «Слышащего государства», - написал Алик Шпекбаев в Facebook.

«Благодаря слаженной работе Антикора, акиматов всех уровней и общественности 317 акиматов перешли на сервисный формат, что составляет стопроцентный охват районов и городов областного значения. Что это даст гражданам?

Во-первых, открытые 900 безбарьерных фронт-офисов позволяют не только оперативно оказывать наиболее востребованные госуслуги, но и в простой и доступной форме консультировать граждан по широкому спектру вопросов. Самое важное – это возможность получить помощь в одном месте, не блуждая по служебным этажам и кабинетам, что значительно сокращает дистанцию между госслужащими и гражданами.

Во-вторых, свыше 5 тысяч первых руководителей госучреждений образования и здравоохранения переехали на первые этажи, сменив привычные комфортные кабинеты на работу «за стеклом». Таким образом и начальник находится в шаговой доступности.

В-третьих, внедренный в более чем 1400 госучреждениях дизайн служебных помещений в формате open space начал формировать у госслужащих новые привычки, когда открытость и транспарентность являются ежедневным стандартом работы», - отметил Алик Шпекбаев.

По его мнению, в контексте искоренения бытовой коррупции важно отметить и форсированную цифровизацию государственных услуг, уровень которой составляет уже 93%. А это значит, что бытовая коррупция в этой сфере фактически сведена к минимуму. Немалый вклад в это вносят открытые в сервисных акиматах цифровые уголки самообслуживания – так называемые connection points, где оказано свыше 1 млн государственных услуг.

«Говоря о внедрении клиентоориентированного подхода, уместно сказать и о том, что практически за год мы открыли 18 сервисных антикор-центров в каждом регионе страны. Сегодня это не только наши фронт-офисы, где граждане получают консультации в комфортных условиях, но и диалоговые площадки для конструктивного взаимодействия госорганов и общественности.

Друзья, трансформация работы государственных органов через призму открытости, доступности, прозрачности и подотчетности будет продолжена. Наша задача – внедрить эти стандарты в масштабах всей страны», - резюмировал председатель Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.