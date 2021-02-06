Алик Шпекбаев с рабочей поездкой посетил Алматинскую область
В ходе внепланового посещения акиматов сельских округов Карасайского и Илийского района главой Антикора сделан ряд замечаний и даны рекомендации о необходимости перехода к сервисной модели обслуживания.
Следующим объектом посещения стал Дом культуры поселка Береке Карасайского района, где начал свою работу проект Антикора и Минкультуры «Парасат жолы» («Дорога добропорядочности»). Местные жители, поддерживая инициативу, выразили готовность в работе по продвижению ценностей национальной культуры и духовности в обществе.
В поселке Отеген Батыра Илийского района Алик Шпекбаев провел рабочую встречу с представителями гражданского сектора, бизнес-сообщества, государственными и местными исполнительными органами Алматинской области.
Участниками мероприятия стали представители информационно-просветительского штаба, специальной мониторинговой группы, руководители крупных промышленных и продовольственных компаний области, таких как Филипп Моррис Казахстан, Маревен Фуд Тянь-Шань, Азия Агро фуд и другие.
В ходе своего выступления председатель агентства особо отметил важность усиления гражданского контроля за реализацией антикоррупционной политики и активизации информационно-разъяснительной работы среди граждан и государственных служащих. «В успешном противодействии коррупции основной акцент ставится на превентивные меры, во главе которых институт гражданского контроля и ответственный, добропорядочный бизнес», - отметил он.
В этом контексте, обращаясь к предпринимательскому сообществу, Алик Шпекбаев акцентировал внимание на законодательном определении института комплаенс-служб как эффективного инструмента в рамках управления рисками и внутреннего контроля, а также призвал руководителей частных компаний внедрить данную систему в свои предприятия.
В завершение рабочей встречи председателю агентства была презентована деятельность работы местных исполнительных органов Алматинской области по принимаемым антикоррупционным мерам в регионе, а представители гражданского сектора рассказали о своих планах на предстоящий период в вопросах профилактики и предупреждения коррупции.