Алик Шпекбаев с рабочей поездкой посетил Алматинскую область

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Агентства по противодействию коррупции Алик Шпекбаев с рабочим визитом посетил Алматинскую область, где ознакомился с деятельностью местных исполнительных органов по реализации концепции Президента «Слышащее государство». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ходе внепланового посещения акиматов сельских округов Карасайского и Илийского района главой Антикора сделан ряд замечаний и даны рекомендации о необходимости перехода к сервисной модели обслуживания.

Следующим объектом посещения стал Дом культуры поселка Береке Карасайского района, где начал свою работу проект Антикора и Минкультуры «Парасат жолы» («Дорога добропорядочности»). Местные жители, поддерживая инициативу, выразили готовность в работе по продвижению ценностей национальной культуры и духовности в обществе.

В поселке Отеген Батыра Илийского района Алик Шпекбаев провел рабочую встречу с представителями гражданского сектора, бизнес-сообщества, государственными и местными исполнительными органами Алматинской области.

Участниками мероприятия стали представители информационно-просветительского штаба, специальной мониторинговой группы, руководители крупных промышленных и продовольственных компаний области, таких как Филипп Моррис Казахстан, Маревен Фуд Тянь-Шань, Азия Агро фуд и другие.

В ходе своего выступления председатель агентства особо отметил важность усиления гражданского контроля за реализацией антикоррупционной политики и активизации информационно-разъяснительной работы среди граждан и государственных служащих. «В успешном противодействии коррупции основной акцент ставится на превентивные меры, во главе которых институт гражданского контроля и ответственный, добропорядочный бизнес», - отметил он.

В этом контексте, обращаясь к предпринимательскому сообществу, Алик Шпекбаев акцентировал внимание на законодательном определении института комплаенс-служб как эффективного инструмента в рамках управления рисками и внутреннего контроля, а также призвал руководителей частных компаний внедрить данную систему в свои предприятия.

В завершение рабочей встречи председателю агентства была презентована деятельность работы местных исполнительных органов Алматинской области по принимаемым антикоррупционным мерам в регионе, а представители гражданского сектора рассказали о своих планах на предстоящий период в вопросах профилактики и предупреждения коррупции.