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Алик Шпекбаев: Руководителями хотят быть все, но не каждый готов нести ответственность за подчиненных

Автор:  
Акбота Кузекбай
29 Января 2021, 11:27
Алик Шпекбаев: Руководителями хотят быть все, но не каждый готов нести ответственность за подчиненных

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2020 году в отставку отправлены 6 политических служащих, а к дисциплинарной ответственности привлечены 9 политических служащих, 39 руководителей в административной госслужбе. Об этом заявил председатель Агентства РК по противодействию коррупции Алик Шпекбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках первого пакета (антикоррупционных реформ – прим. авт.) в 2020 году начато внедрение таких институтов, как отставка – персональная ответственность первых руководителей за коррупцию подчиненных и антикоррупционная экспертиза проектов нормативно-правовых актов. Отправлено в отставку 6 политических служащих, к дисциплинарной ответственности привлечены еще 9 политических, 39 руководителей, занимающих должности административной госслужбы и 5 топ-менеджеров квазигоссектора», - заявил во время заседания коллегии Антикоррупционной службы Алик Шпекбаев.

«Особо отмечу, что новости об отставках всегда под пристальным взором граждан и СМИ. Руководителями хотят быть все, но не каждый готов нести ответственность за подчиненных. Подать формальное заявление об отставке и реально уйти в отставку – две разные вещи. В отдельных госорганах коррупционные преступления приобрели системный характер, но ни один руководитель не ушел с должности по собственной инициативе. Набившие оскомину замечания и выговоры не вызывают у граждан ничего кроме раздражения», - подчеркнул глава Антикоррупционной службы.

Он также отметил, что наряду с законом необходимо руководствоваться и морально-нравственными принципами.

«В данном контексте мы приняли коллегиальное решение, что только за один факт коррупции, совершенный сотрудником агентства, его непосредственный руководитель будет автоматически освобожден от занимаемой должности. Исключение будет делать лишь в том случае, если руководитель самостоятельно выявил и пресек антикоррупционное правонарушение», - сказал Алик Шпекбаев.

Напомним, 7 октября 2020 года Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции», ужесточающий ответственность за коррупцию.


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