Алик Шпекбаев рассмотрел коллективное обращение инвалидов из трех областей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции 19 сентября Алик Шпекбаев провел прием 12 граждан, передает МИА «Казинформ».

По обращениям, требующим правового вмешательства антикоррупционной службы, в т.ч. в сфере превенции, руководителям даны поручения обеспечить всестороннюю и полную их проверку, принять исчерпывающие меры по восстановлению нарушенных прав.

Так, по коллективному обращению группы инвалидов – жителей Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Костанайской областей, руководителям регионов даны указания провести внешний анализ коррупционных рисков в деятельности уполномоченных государственных органов и общественных объединений при оказании социальных услуг (правильность расчета часов оплаты услуг индивидуальных помощников, механизм открытия им банковских карт, соответствие индивидуальных программ реабилитации спецметодологии, выделение инвалидам надлежащих средств передвижения, компьютерной техники и др.).

Агентством планируется обобщить данную работу и внести рекомендации в Правительство Республики Казахстан.

Кроме того, руководителю антикоррупционной службы Карагандинской области поручено обеспечить полноту по расследуемому уголовному делу, проверить с участием инициативной группы каждый их довод, а Следственному департаменту центрального аппарата – взять ход следствия на контроль, с последующим докладом об его результатах.

Для проверки доводов жителя Алматинской области и его защитника о волоките следствия по уголовному делу о мошенничестве при получении субсидий в указанный регион командированы сотрудники следствия и собственной безопасности Агентства.

По отдельным жизненным ситуациям, председателем Агентства рассмотрены представленные документы, разъяснены нормы законов и дальнейшие действия по правовому решению озвученных ситуаций.

Так, жителю г.Уральск, принятому посредством видеоконференцсвязи в режиме «online», разъяснена исключительная компетенция Верховного Суда по пересмотру судебных актов по гражданскому делу, и органов прокуратуры по отмене решения следователя органов внутренних дел о прекращении уголовного дела.

Не ограничиваясь в данном случае разъяснением законов, за подписью председателя Агентства в Верховный суд и Генеральную прокуратуру направлены письма-предложения о рассмотрении доводов заявителя и принятии на приеме.

В целом в рамках общественного контроля и проектного управления руководителям Агентства и областям поручено ежедневно проводить приемы граждан для оказания правовой помощи (в т.ч. мобильные с выездом в сельские местности), а также акции по аналогу «Народный юрист».

К данной работе рекомендовано привлекать работников акиматов областей, уполномоченных государственных органов, региональных проектных офисов «Адалдық алаңы», Палаты предпринимателей, членов специальных мониторинговых групп, а также представителей молодежных организаций и активных общественных деятелей.

В завершении приема Алик Жаткамбаевич проинформировал граждан о новой периодичности проведения руководителями приема граждан: Председателем Агентства – еженедельно (каждый четверг); всеми иными руководителями – ежедневно, а также о возможности обращения к нему лично посредством Блога Председателя на официальном сайте anticorruption.gov.kz. и личной страницы в Facebook.