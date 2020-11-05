Алик Шпекбаев проверил качество ремонта дороги в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В рамках визита в Костанайскую область председатель Агентства по противодействию коррупции Алик Шпекбаев ознакомился с ходом проводимых работ по реконструкции автодороги «Костанай-Карабутак». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Совместно со специальной лабораторией Национального центра качества дорожных активов в мониторинге приняли участие представители общественности, госорганов и СМИ.

Проектом предусмотрено проложить 112 км нового полотна. По информации представительства АО «КазАвтоЖол», на реконструкцию данной дороги выделено более 7,9 млрд. тенге. Отобранные лабораторией материалы будут подвергнуты анализу и оценке со стороны экспертов. Сроки завершения проекта – сентябрь 2021 года.

В этом году областной Антикоррупционной службой совместно с общественными активистами в рамках проекта «Адалдық Алаңы - Сапалы Жол» при Национальном центре дорожных активов проведено более 40 мониторингов дорожного строительства. По итогам внесены рекомендации по устранению недоработок и нарушений. Таким образом достигнутый превентивный эффект составил свыше 136 млн тенге.

В частности, 2 ноября состоялся выезд группы наблюдателей на осмотр среднего ремонта 635-685 км. дороги республиканского значения М-36 «Екатеринбург – Алматы», подрядной организации отказано в приеме работ из-за выявленных несоответствий.