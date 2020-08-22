Алик Шпекбаев: Проектные офисы должны стать генератором антикоррупционных инициатив

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во исполнение поручения Главы государства председателем Агентства по противодействию коррупции Аликом Шпекбаевым проведено совещание по вопросам искоренения бытовой коррупции с участием ответственных секретарей министерств и руководителей проектных офисов «Адалдық алаңы». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу.

В работе совещания также приняли участие руководители территориальных подразделений центральных государственных органов, представители акиматов и уполномоченные по этике.

А. Шпекбаев указал на слабое использование потенциала проектных офисов «Адалдық алаңы», открытых с 2019 года в целях искоренения бытовой коррупции, создания комфортных условий, а также обеспечения открытости и подотчетности государственных органов и усиления общественного контроля в противодействии коррупции.

По его словам, проектные офисы должны стать генератором антикоррупционных инициатив с широким участием гражданского общества в контроле за расходованием бюджетных средств, исключении коррупционных рисков и форсировании цифровизации государственных услуг, за переход госорганов на сервисную модель обслуживания населения через внедрения open space и фронт- офисов. Это, в свою очередь, кардинально изменит работу министерств в сторону открытости, прозрачности и подотчетности для населения.

В качестве положительного примера реализации инициативы Елбасы Н.А. Назарбаева «Адалдық алаңы – Регионы свободные от коррупции» отмечен опыт проектного офиса Министерства о бразования и науки «Адал білім» во главе с провостом университета КАЗГЮУ С.Г. Пен.

В завершение участников мероприятия призвали внести рекомендации в разрабатываемую дорожную карту по искоренению бытовой коррупции, а также предупредили об ответственности за непринятие антикоррупционных мер.

Напомним, что ранее Главой государства поручено докладывать о руководителях, не имеющих достойных инициатив по снижению коррупции.