Алик Шпекбаев признан «Лучшим нападающим» волейбольного турнира

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции А. Шпекбаев в ходе поездки в город Талдыкорган, посетил спортивный комплекс «Жастар», где участвовал в товарищеской встрече по волейболу среди команд аппарата акима области и департаментов Агентства.

«Зведными игроками» встречи были аким Алматинской области Амандык Баталов и председатель агентства Алик Шпекбаев, где последний по итогам турнира признан «Лучшим нападающим», - сообщили в региональном департаменте АДГСПК.

Стоит отметить, сегодня Агентство особое внимание уделяет вопросам искоренения переработок в госорганах, социальной обеспеченности госслужащих и их личностному росту. Вместе с тем, ведение здорового образа жизни - один из важных критериев госслужащего нового формата.