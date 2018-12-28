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Алик Шпекбаев признан «Лучшим нападающим» волейбольного турнира

28 Декабря 2018 16:36 121
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Алик Шпекбаев признан «Лучшим нападающим» волейбольного турнира

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции А. Шпекбаев в ходе поездки в город Талдыкорган, посетил спортивный комплекс «Жастар», где участвовал в товарищеской встрече по волейболу среди команд аппарата акима области и департаментов Агентства.

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«Зведными игроками» встречи были аким Алматинской области Амандык Баталов и председатель агентства Алик Шпекбаев, где последний по итогам турнира признан «Лучшим нападающим», - сообщили в региональном департаменте АДГСПК.

Стоит отметить, сегодня Агентство особое внимание уделяет вопросам искоренения переработок в госорганах, социальной обеспеченности госслужащих и их личностному росту. Вместе с тем, ведение здорового образа жизни - один из важных критериев госслужащего нового формата.

 

 

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Ключевые слова: Спорт, Алматинская область,
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Автор:

Хасан Еспанов

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