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Алик Шпекбаев принял участие в Едином дне приёма граждан

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
21 Ноября 2019, 18:17
Алик Шпекбаев принял участие в Едином дне приёма граждан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках реализации задач, обозначенных Главой государства Касым-Жомартом Токаевым для продвижения Концепции «Слышащего государства», председатель Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Алик Шпекбаев в ходе рабочей поездки в Северо-Казахстанской области провел прием граждан по личным вопросам, передает МИА «Казинформ».

Молодой предприниматель Тимур Жусупов взволнован вопросом субсидирования сельхоз товаропроизводителей. В свою очередь, руководитель ТОО «Жаксы туз Петропавл» Ерик Азенов поднял вопрос в сфере земельных отношений.

Другие вопросы, поступившие в адрес главы антикоррупционного ведомства, касались сферы ЖКХ, социального обеспечения.

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«Все обращения взяты на личный контроль. Даны конкретные поручения территориальному департаменту, изучить каждое заявления и детально разобраться в ситуации», – прокомментировал Алик Шпекбаев.

Также же граждане отмечали результат работы проектного офиса «Қызылжар – адалдық алаңы» и PBI «Защита бизнеса и инвестиций».

Напомним, что сегодня по всей стране проходит Единый день приема граждан, основная задача которого наладить и укрепить прямой диалог с населением, ориентируясь на решение конкретных социальных проблем граждан.

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