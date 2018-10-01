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Алик Шпекбаев предупреждает: коробка конфет - тоже взятка
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев привел примеры борьбы с бытовой коррупцией, передает МИА «Казинформ».
«Теория разбитых окон гласит, что сокращение общего уровня преступности начинается с эффективного раскрытия мелких правонарушений. Этот тезис работает и в отношении коррупции. Переломить практику взяток и поборов способно только общество с абсолютно нулевой терпимостью к любым проявлениям беззакония. Законодательная основа для формирования такого общества уже создана, есть ряд активных гражданских институтов, однако, необходимо масштабное изменение сознания», - отметил на своей странице в Facebook глава АДГСПК.
Одним из приоритетов работы руководитель ведомства назвал искоренение бытовой коррупции. И это не только устранение ее первопричин, автоматизация и общественный контроль, это еще недопущение и своевременное пресечение коррупционного поведения как берущих, так и дающих взятки.
Алик Шпекбаев привел несколько примеров.
Обратившись в управление госдоходов Алмалинского района г. Алматы для получения ИИН нерезидента, гражданин предложил сотруднику 2 тысячи тенге. Результат - штраф в 200 МРП или 481 тысячу тенге.
В Северо-Казахстанской области «благодарность» в виде коробки конфет за возврат лицензии на алкоголь обернулась для гражданки аналогичным полумиллионным штрафом.
В Костанае двое полицейских выплатили штрафы по 600 МРП или почти 1,5 млн. тенге каждый за увод от административной ответственности нарушителей ПДД.
«Напоминаю - подарки госслужащим за выполнение служебных обязанностей запрещены в любой форме. Если стоимость подарка ниже 2 МРП (4 810 тенге), для дающего предусмотрен административный штраф в 200 МРП. Для получающего - 600 МРП. Все, что выше, предусматривает уголовную ответственность.
На сегодняшний день сумма административных взысканий составила более 35 млн. тенге. Много или мало - вопрос второстепенный. Гораздо важнее задуматься, куда может привести бессмысленное «одаривание» честных и неподкупных государственных служащих, когда за 2 тысячи тенге придется заплатить в 240 раз больше.
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