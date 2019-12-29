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вчера 16:50
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Алик Шпекбаев посетил Тенгизское месторождение
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Глава антикоррупционного ведомства РК Алик Шпекбаев ознакомился с проектами ТШО в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В ходе рабочего визита в Атыраускую область председатель Агентства РК по противодействию коррупции Алик Шпекбаев и аким области Махамбет Досмухамбетов посетили Тенгизское месторождение, где ознакомились с проектами расширения мощностей месторождения ТОО «Тенгизшевройл».
«Запуск проекта расширения планируется на середину 2023 года – после ввода в эксплуатацию проекта управления устьевым давлением в конце 2022 года. Благодаря реализации проектов производственные мощности по добыче сырой нефти на Тенгизе увеличатся примерно на 12 млн тонн в год, или 260 тысяч баррелей в сутки. В итоге годовая добыча составит около 39 млн тонн», - сообщил директор проекта расширения и проекта управления устьевым давлением ТОО «Тенгизшевройл» Мик Крэйли.
В ходе посещения строительных объектов глава Агентства Алик Шпекбаев ознакомился с технологиями ведения строительства одного из крупнейших энергетических проектов мира.
Представители ТШО отметили технологическую сложность строительно-монтажных работ, подчеркнув, что в ходе строительства большое внимание уделяется безопасности на производстве.
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