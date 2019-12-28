Алик Шпекбаев посетил магазин честности в Атырауском областном акимате

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Находясь в Атырау, председатель Агентства РК по противодействию коррупции Алик Шпекбаев посетил магазин честности в областном акимате, а также встретился с государственными служащими, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Перед встречей с госслужащими глава Антикоррупционной службы ознакомился с работой магазина честности, открытого в фойе областного акимата. Его отличительной чертой является то, что наряду с напитками и продуктами питания здесь можно приобрести книги и журналы. Принцип работы магазина основан исключительно на доверии к покупателю, его порядочности.

Открывая встречу с госслужащими, аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов напомнил о задачах, определенных Главой государства по продвижению концепции «Слышащего государства».

«Одним из эффективных методов снижения коррупционных рисков являются открытость государственных органов, осуществление государственных услуг путем открытого и безбарьерного обслуживания. В этом направлении значимую роль играет реализация госпрограммы «Цифровой Казахстан». В целях взаимодействия с населением в социальных сетях открыт чат-канал Telegram акимата Атырауской области, страницы в социальных сетях Facebook и Instagram. Это очень эффективный способ оперативного решения всех проблемных вопросов региона. Впервые реализованный проект геоинформационного портала показал эффективность взаимодействия населения и исполнительной власти», – сказал М. Досмухамбетов.

Аким области отметил, что в целях снижения коррупционных рисков в квазигосударственном секторе региона начинается внедрение корпоративного управления. Главная цель – передача некоторых функций первых руководителей наблюдательным советам, принятие решений коллегиально и постоянная отчетность. Наблюдатели должны решать вопросы кадровой политики, государственных закупок, финансово-производственные. Это нововведение сейчас внедряется в сфере здравоохранения. В дальнейшем планируется применять это и в других сферах.





Выступая перед государственными служащими региона, глава Антикоррупционной службы Алик Шпекбаев отметил, что проблема коррупции для страны актуальна. Коррупционные риски влияют на все сферы экономики. Чтобы искоренить их, необходима масштабная работа, которая осуществляется совместными усилиями правоохранительных органов, исполнительных властей, гражданского общества.

«В Казахстане создан профессиональный государственный аппарат. Это признали и зарубежные наблюдатели. Для этого мы прошли нелегкий путь и сегодня смело можем сказать, что госслужащие открыты для граждан. Это показывает ваша работа, которую вы проводите справедливо и с честью, являясь патриотами своей страны», – сказал Алик Шпекбаев.

Вместе с тем, глава агентства напомнил и об ответственности госслужащих.

«Приняты законодательные акты, связанные с институтом отставки первых руководителей государственных политических служащих. Это касается, в первую очередь, министров, их заместителей, руководителей аппарата. На областном уровне – акимов, заместителей. Это касается и меня как первого руководителя. Если мой заместитель, руководитель аппарата или руководитель территориального департамента допустит нарушение, будет судебное решение, я также автоматически должен подать в отставку. Это международный стандарт, который пришел к нам в Казахстан. Есть еще и персональная ответственность первых руководителей, которые не приняли меры по предупреждению и противодействию коррупции», – сказал Алик Шпекбаев.

Напомним, 2 сентября Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился с Посланием к народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана», где поставил задачу «воплотить в жизнь концепцию «Слышащего государства», которое оперативно и эффективно реагирует на все конструктивные запросы граждан.

28 ноября 2019 года Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы и противодействия коррупции», новеллой которого стало введение института отставки политических служащих за коррупционные правонарушения подчиненных.