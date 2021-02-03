Алик Шпекбаев обсудил результаты антикоррупционной деятельности с Кристофером МакКи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Алик Шпекбаев провел онлайн-встречу с исполнительным директором аналитической компании PRS Group Кристофером МакКи. В ходе встречи были обсуждены проводимые в стране реформы и результаты антикоррупционной деятельности за прошедший год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства.

Особое внимание председатель Агентства уделил принятым по инициативе Главы государства мерам политической модернизации. Последующие шаги в данном направлении включают прямые выборы акимов сельских округов, снижение порога прохождения политических партий в Мажилис с 7 до 5% и включение графы «Против всех» в избирательный бюллетень.

Говоря об антикоррупционной работе, Алик Шпекбаев подробно осветил новеллы отраслевого законодательства. Среди них ужесточение ответственности за коррупцию, законодательное закрепление антикоррупционного комплаенса, усиление мер по исключению конфликта интересов, запрет на счета в зарубежных банках для госслужащих, депутатов, судей и другие.

В свою очередь, г-н МакКи высоко оценил подход к реализации антикоррупционной политики в Казахстане.

«Казахстан значительно выделяется на фоне других стран, в особенности в регионе. Исключительность заключается в том, что антикоррупционные инициативы усиливаются трансформационными изменениями на политическом уровне», - акцентировал спикер.

Руководитель PRS Group положительно отозвался о политике «Слышащего государства», актуальность которой многократно возрастает на фоне пандемии COVID-19 и принятия мер по социально-экономическому восстановлению.

Эксперт позитивно отметил доступность 93% госуслуг в электронном формате, подчеркнув взаимосвязь цифровизации и инвестиционной привлекательности страны. Это в итоге отражается и на росте показателей Индекса контроля коррупции Всемирного банка и Индекса восприятия коррупции «Транспаренси Интернешнл».

К. МакКи также обратил внимание на проектный подход в деятельности Агентства. Недавнее создание управляющего комитета по антикоррупционным проектам позволит ориентироваться на конкретные измеримые результаты.