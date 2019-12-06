Алик Шпекбаев объяснил правила привлечения к ответственности руководителей за коррупцию подчиненных

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Агентства РК по противодействию коррупции Алик Шпекбаев объяснил правила привлечения к ответственности руководителей госорганов за коррупционные правонарушения подчиненных, передает корреспондент МИА «Казинформ»

«Друзья, как вам известно, 26 ноября Глава государства подписал пакет новых поправок в антикоррупционное законодательство. Одной из самых обсуждаемых новелл стало введение института отставки политических служащих за коррупционные правонарушения подчиненных. Поэтому хотел бы разъяснить некоторые важные детали. Для начала – кто такие политические госслужащие? Это министры и их заместители, первые руководители госорганов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту и их заместители, акимы областей, городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент и их заместители, акимы районов», - написал Алик Шпекбаев на своей странице в Facebook.

https://www.facebook.com/Alik.Shpekbaev/posts/1053692374973112?__tn__=K-R

Далее он разъяснил механизм привлечения к ответственности.

«Первое условие обязанности политического руководителя подавать в отставку – наличие вступившего в законную силу обвинительного приговора суда в отношении его непосредственного подчиненного или принятие решения о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям (амнистия, деятельное раскаяние, примирение сторон и др.). Срок, в течение которого руководитель подает в отставку, составляет 10 календарных дней.

Второе условие – преступление непосредственным подчиненным совершено по истечении 3 месяцев со дня назначения руководителя на политическую должность», - пояснил Алик Шпекбаев.

Он также разъяснил, что означает термин «непосредственный подчиненный».

«Для руководителя центрального госоргана – это его заместители, ответственный секретарь либо руководитель аппарата, руководители территориальных подразделений. Для акима области, столицы, города республиканского значения – его заместители, руководитель аппарата, аким района либо города областного значения.

Для заместителя руководителя центрального государственного органа (к примеру, вице-министра) – руководители курируемого им ведомства или самостоятельного структурного подразделения (департамент, управление).

Для заместителя акима области, столицы, города республиканского значения – руководители курируемых им исполнительных органов, финансируемых из местного бюджета.

Для акима района – заместители, руководитель аппарата, руководители непосредственно курируемых районных исполнительных органов, акимы сел, поселков, сельских округов», - написал Алик Шпекбаев.

Глава Антикорупционного ведомства отметил, что понятие «отставка» применяется только в отношении политических служащих.

«Хочу подчеркнуть, что принять отставку или нет – исключительная прерогатива лица, назначившего политического госслужащего (для руководителей центральных госорганов, акимов областей, городов республиканского значения и столицы – Президент, для вице-министров – Премьер-Министр, для заместителей акимов областей, городов республиканского значения и столицы, а также акимов районов и городов областного значения – акимы областей, городов республиканского значения и столицы). Что касается руководителей, являющихся административными госслужащими, а это ответственные секретари, руководители аппаратов, председатели комитетов центральных госорганов и их заместители, руководители департаментов и самостоятельных управлений – они в аналогичных случаях будут привлекаться к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения. Дисциплинарные санкции также будут вводиться за то, что руководители госорганов, госорганизаций, субъектов квазигоссектора не принимают мер по предупреждению коррупции. Речь идет о систематическом пренебрежении своей обязанностью предупреждать коррупцию в коллективе. Наша задача – заставить руководителей не на словах, а на деле заниматься профилактикой и предупреждением коррупции в своих коллективах.

Друзья, все эти новеллы, которые будут введены в действие с 10 декабря т.г., являются воплощением системной и продуманной политики Елбасы и Президента, нацеленной на искоренение коррупции в Казахстане. С учетом их новизны в правоприменительной практике будут иметь место различные нестандартные ситуации, которые мы будем досконально изучать совместно с судебными органами и прокуратурой», - резюмировал Алик Шпекбаев.