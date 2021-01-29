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    11:56, 29 Январь 2021 | GMT +6

    Алик Шпекбаев назвал госорганы, не принимающие активных мер по предотвращению коррупции

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По поручению Главы государства определены госорганы, руководители которых не принимают активных мер по предотвращению коррупции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По итогам 2020 года — это министерства внутренних дел и сельского хозяйства, а также Комитет государственных доходов, что подтверждается результатами социологического исследования Transparency Kazakhstan и уголовно-следственной практики. Несмотря на прямое поручение Елбасы о масштабировании проекта.

    «Адалдық алаңы» на уровне всех регионов и центральных госорганов, МВД блокирует открытие проектного офиса, будто проблема бытовой коррупции там уже решена. Необъясним отказ и в проведении внешнего анализа коррупционных рисков», - сообщил в ходе заседания коллегии Агентства по противодействию коррупции глава ведомства Алик Шпекбаев.

    «МСХ по-прежнему остается одним из антилидеров по итогам комплексного антикоррупционного мониторинга. Ведомством не в полной мере исполняются наши рекомендации, особенно в части совершенствования порядка субсидирования сельхозтоваропроизводителей. Это создает не только коррупциогенность, но и ставит бизнес в неравные условия», - сказал А. Шпекбаев.

    По его словам, полноценные превентивные меры отсутствуют и у Комитета госдоходов, наглядным подтверждением чему служат регулярные жалобы граждан и бизнеса на систематические поборы в таможенных и налоговых органах.

    «В целом абсолютно все государственные органы и организации должны наращивать антикоррупционный потенциал своей работы и создавать условия, при которых сотрудники не смогут и даже не будут иметь желания совершать коррупционные действия», - заявил председатель Агентства.

    Ранее А. Шпекбаев заявил, что в отношении пяти вице-министров расследуют уголовные дела.



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