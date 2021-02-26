Алик Шпекбаев и Наталья Годунова обсудили открытие проектного офиса «Есеп комитеті – Адалдық алаңы»
Мероприятие прошло с участием членов, аппарата и подведомственной организации Счетного комитета, председателей ревизионных комиссий по городам Нур-Султан, Алматы, Шымкент и областям, руководителей территориальных органов Антикоррупционной службы, а также представителей общественности.
Проектный офис является результатом взаимопонимания двух ведомств о необходимости форсированной работы по превенции коррупции и продвижению принципов добропорядочности в рамках реализации поручения Главы государства по усилению функционала Счетного комитета и ревизионных комиссий.
Открывая мероприятие, Н. Годунова отметила значимость своевременного предупреждения коррупционных проявлений, были озвучены краткие итоги деятельности Счетного комитета за прошедший год, принимаемые меры по противодействию коррупции, а также предложено объединить усилия двух ведомств в противодействии коррупции, принять меры по интеграции информационных систем всех государственных органов, по совместному отслеживанию бюджетных средств и активов национального фонда до конечного получателя.
Председатель Агентства А. Шпекбаев обратил внимание на роль членов Счетного комитета в выстраивании антикоррупционной инфраструктуры, начиная от устранения коррупционных рисков, заканчивая очищением от работников, не разделяющих принципы добропорядочности.
«Наделяя органы государственного аудита дополнительными функциями важно не забывать
о повышении добропорядочности и честности самих работников Счетного комитета и ревизионных комиссий, и, прежде всего, их руководителей», – отметил глава антикоррупционного ведомства.
В этом, по мнению участников, могут содействовать общественные помощники – эксперты, консультанты и просто неравнодушные граждане.
В этой связи, в рамках проектного офиса будет создан экспертный совет из числа представителей общественности и СМИ.
Проектный офис «Есеп комитеті – Адалдық алаңы» придаст новый импульс в обеспечении прозрачности и доступности высшего органа государственного аудита и финансового контроля.
Таким образом, Счетный комитет настроен вовлекать общественность в свою деятельность посредством постоянного диалога.
По итогам совещания достигнута договоренность об углублении взаимодействия при проведении аудиторских мероприятий, в том числе по переданным в Антикоррупционную службу материалам аудита.
Региональным ревизионным комиссиям рекомендовано разработать и реализовать аналогичный проект.