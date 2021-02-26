Алик Шпекбаев и Наталья Годунова обсудили открытие проектного офиса «Есеп комитеті – Адалдық алаңы»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня по инициативе сторон состоялась двусторонняя встреча председателя Агентства по противодействию коррупции Алика Шпекбаева и председателя Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Натальи Годуновой по открытию проектного офиса «Есеп комитеті – Адалдық алаңы». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционной службы.

Мероприятие прошло с участием членов, аппарата и подведомственной организации Счетного комитета, председателей ревизионных комиссий по городам Нур-Султан, Алматы, Шымкент и областям, руководителей территориальных органов Антикоррупционной службы, а также представителей общественности.

Проектный офис является результатом взаимопонимания двух ведомств о необходимости форсированной работы по превенции коррупции и продвижению принципов добропорядочности в рамках реализации поручения Главы государства по усилению функционала Счетного комитета и ревизионных комиссий.

Открывая мероприятие, Н. Годунова отметила значимость своевременного предупреждения коррупционных проявлений, были озвучены краткие итоги деятельности Счетного комитета за прошедший год, принимаемые меры по противодействию коррупции, а также предложено объединить усилия двух ведомств в противодействии коррупции, принять меры по интеграции информационных систем всех государственных органов, по совместному отслеживанию бюджетных средств и активов национального фонда до конечного получателя.

Председатель Агентства А. Шпекбаев обратил внимание на роль членов Счетного комитета в выстраивании антикоррупционной инфраструктуры, начиная от устранения коррупционных рисков, заканчивая очищением от работников, не разделяющих принципы добропорядочности.

«Наделяя органы государственного аудита дополнительными функциями важно не забывать

о повышении добропорядочности и честности самих работников Счетного комитета и ревизионных комиссий, и, прежде всего, их руководителей», – отметил глава антикоррупционного ведомства.

В этом, по мнению участников, могут содействовать общественные помощники – эксперты, консультанты и просто неравнодушные граждане.

В этой связи, в рамках проектного офиса будет создан экспертный совет из числа представителей общественности и СМИ.

Проектный офис «Есеп комитеті – Адалдық алаңы» придаст новый импульс в обеспечении прозрачности и доступности высшего органа государственного аудита и финансового контроля.

Таким образом, Счетный комитет настроен вовлекать общественность в свою деятельность посредством постоянного диалога.

По итогам совещания достигнута договоренность об углублении взаимодействия при проведении аудиторских мероприятий, в том числе по переданным в Антикоррупционную службу материалам аудита.

Региональным ревизионным комиссиям рекомендовано разработать и реализовать аналогичный проект.