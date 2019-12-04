+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 2 °С
Алматы: 8 °С
USD 387.07 EUR 428.95
RUB 6.04 CNY 54.93
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Алик Шпекбаев: Антикоррупционные центры станут диалоговой площадкой для всех

4 Декабря 2019 14:45
Поделиться:
Алик Шпекбаев: Антикоррупционные центры станут диалоговой площадкой для всех

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Об открытии новых антикоррупционных центров в регионах рассказал председатель Агентства РК по противодействию коррупции Алик Шпекбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Как общественность помогает госорганам в противодействии коррупции, рассказал Алик Шпекбаев
В Казахстане наступает новый этап противодействия коррупции - Равиль Тюлебаев Решение поддерживается всеми казахстанцами – Даурен Абаев о персональной ответственности руководителей В СКО предлагают вести профилактику коррупции в семьях полицейских

«Вы знаете, что на днях я открыл в трех регионах антикоррупционные центры. До конца года в большей части наших подразделений будут открыты антикоррупционные центры, которые должны стать площадкой для взаимодействия, диалога гражданского общества с государственными органами. Антикоррупционные центры станут диалоговой площадкой для всех. В работе принимают участие все акимы, которые желают, что как можно быстрее снизить и искоренить бытовую коррупцию», - сказал Алик Шпекбаев в ходе заседания специальной мониторинговой группы при Антикоррупционной службы.

Он отметил, что 6 декабря очередной сервисный центр откроется в городе Караганде.

«В центрах идут приемы граждан, принимаются предложения и обсуждения, а также дальнейшее совершенствование нашей политики», - добавил А. Шпекбаев.

Накануне Антикоррупционный центр открыли и в Кызылорде. А 21 ноября в Северо-Казахстанской области открылся сервисный центр «Аntikor ortalygy».

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Другие государственные органы, Общество,
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив