Алик Шпекбаев: Антикоррупционные центры станут диалоговой площадкой для всех

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Об открытии новых антикоррупционных центров в регионах рассказал председатель Агентства РК по противодействию коррупции Алик Шпекбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вы знаете, что на днях я открыл в трех регионах антикоррупционные центры. До конца года в большей части наших подразделений будут открыты антикоррупционные центры, которые должны стать площадкой для взаимодействия, диалога гражданского общества с государственными органами. Антикоррупционные центры станут диалоговой площадкой для всех. В работе принимают участие все акимы, которые желают, что как можно быстрее снизить и искоренить бытовую коррупцию», - сказал Алик Шпекбаев в ходе заседания специальной мониторинговой группы при Антикоррупционной службы.

Он отметил, что 6 декабря очередной сервисный центр откроется в городе Караганде.

«В центрах идут приемы граждан, принимаются предложения и обсуждения, а также дальнейшее совершенствование нашей политики», - добавил А. Шпекбаев.

Накануне Антикоррупционный центр открыли и в Кызылорде. А 21 ноября в Северо-Казахстанской области открылся сервисный центр «Аntikor ortalygy».