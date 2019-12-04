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вчера 18:18
Алик Шпекбаев: Антикоррупционные центры станут диалоговой площадкой для всех
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Об открытии новых антикоррупционных центров в регионах рассказал председатель Агентства РК по противодействию коррупции Алик Шпекбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Вы знаете, что на днях я открыл в трех регионах антикоррупционные центры. До конца года в большей части наших подразделений будут открыты антикоррупционные центры, которые должны стать площадкой для взаимодействия, диалога гражданского общества с государственными органами. Антикоррупционные центры станут диалоговой площадкой для всех. В работе принимают участие все акимы, которые желают, что как можно быстрее снизить и искоренить бытовую коррупцию», - сказал Алик Шпекбаев в ходе заседания специальной мониторинговой группы при Антикоррупционной службы.
Он отметил, что 6 декабря очередной сервисный центр откроется в городе Караганде.
«В центрах идут приемы граждан, принимаются предложения и обсуждения, а также дальнейшее совершенствование нашей политики», - добавил А. Шпекбаев.
Накануне Антикоррупционный центр открыли и в Кызылорде. А 21 ноября в Северо-Казахстанской области открылся сервисный центр «Аntikor ortalygy».
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