Алик Шпекбаев: Агентству по противодействию коррупции доверяют 68% казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Агентству по противодействию коррупции РК доверяют 68% казахстанцев. Об этом сообщил председатель агентства Алик Шпекбаев на заседании коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Свой доклад хочу начать с двух чисел – 68 и 60. Это результат социологических исследований. Первое число обозначает уровень доверия граждан агентству, второе отражает процент людей, готовых внести личный вклад в снижение уровня коррупции в стране. Они демонстрируют высокую актуальность антикоррупционной политики. В прошлом году, в русле реализации предвыборной программы Главы государства, приняты важные законодательные антикоррупционные меры. Создано агентство, которое впервые в истории страны сконцентрировано исключительно на комплексном противодействии коррупции, что полностью соответствует международным стандартам. Введен институт отставки руководителей за коррупцию подчиненных, восстановлена антикоррупционная экспертиза проекта нормативно-правовых актов, завершен растянувшийся более чем на 10 лет процесс присоединения Казахстана к Европейской инициативе ГРЕКО, ознаменовавший собой начало нового этапа развития антикоррупционной политики страны», – сказал А. Шпекбаев.

По его словам, присоединение к ГРЕКО еще раз продемонстрировало мировому сообществу политическую волю руководства Казахстана, абсолютную приверженность политике неприятия коррупции и готовность совместно с зарубежными партнерами решительно бороться с этим явлением.

Как сообщил А. Шпекбаев, в агентстве определили простую и понятную формулу искоренения коррупции. Во-первых, это эффективная превенция, масштабное просвещение, конструктивное партнерство и действенные уголовно-правовые меры. Фундаментально пересмотрены подходы к работе, потому что доминировавшая в прежние годы однобокая борьба с последствиями коррупции не дала желаемых результатов и привела к абсолютизации карательных мер.

Председатель антикоррупционного агентства отметил, что добропорядочное и проактивное общество можно сформировать только на основе конструктивного диалога и эффективного партнерства. Поэтому агентство делает ставку на масштабное привлечение гражданского общества к выработке антикоррупционных инициатив и процессу их реализации.

По мнению главы Антикоррупционной службы, специальные мониторинговые группы, объединяющие более 3 тысяч представителей самых разных профессий и общественных организаций, в полной мере состоялись как эффективный институт общественного контроля. В прошлом году ими проведено около 700 контрольных мероприятий. В рамках проекта «Адалдык аланы» насчитывается более 75 тысяч волонтеров, задействованных в решении актуальных социальных вопросов. При поддержке юридического сообщества в 176 населенных пунктах проведена акция «Народный юрист», в ходе которой за один день более 18 тысяч граждан смогли получить бесплатные юридические консультации. Хорошо зарекомендовали себя недавно созданные антикоррупционные информационно-просветительские штабы, в которые входят авторитетные общественные деятели.

Также, по словам А.Шпекбаева, возлагаются большие надежды на Общественный совет агентства, председателем которого избран известный государственный деятель Игорь Рогов.





ГРЕКО – Группа государств по борьбе с коррупцией (англ. Group of States Against Corruption, GRECO). Международная организация, созданная Советом Европы в 1999 году. Основной целью организации является помощь странам-участницам в борьбе с коррупцией.