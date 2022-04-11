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Алик Айдарбаев покинул пост главы АО «КазМунайГаз»

Автор:  
Арайлым Мұрат
11 Апреля 2022, 15:21
Алик Айдарбаев покинул пост главы АО «КазМунайГаз»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Управляющий директор по связям с общественностью и управлению изменениями АО «Самрук-Қазына» Гибрат Ауганов прокомментировал вопрос о досрочном прекращении полномочий Алика Айдарбаева – председателя правления АО «КазМунайГаз», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Алик Серикович Айдарбаев в связи с ухудшением его здоровья подал заявление об уходе с поста главы компании по собственному желанию. В связи с этим данный вопрос был рассмотрен правлением, а также уполномоченными органами», - сообщил Гибрат Ауганов на онлайн-брифинге о кадровой политике и реформах.

На официальном сайте компании также сообщается, что Курмангазы Исказиев назначен и.о. председателя правления АО НК «КазМунайГаз».

«Решением правления АО «Самрук-Қазына» Исказиев Курмангазы Орынгазиевич назначен и.о. председателя правления АО НК «КазМунайГаз» . Полномочия Алика Айдарбаева в качестве председателя правления прекращены досрочно согласно поданному заявлению», - говорится в публикации.

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