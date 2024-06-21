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    11:05, 21 Июнь 2024 | GMT +6

    Алихан Смаилов заявил о хроническом дефиците бюджета Казахстана

    Алихан Смаилов
    Фото: primeminister.kz

    Председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов заявил о хроническом дефиците бюджета Казахстане, а также о неэффективном расходе госсредств, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Он напомнил о необходимости неукоснительного соблюдения налогово-бюджетных правил, выстраивания эффективных механизмов управления государственными ресурсами. 

    - Ключевая проблема – хронический дефицит бюджета. В последние годы расходы имеют значительную динамику роста. При этом их обеспеченность ненефтяными доходами колеблется на уровне 50%. Оставшийся разрыв в основном покрывается за счет трансфертов из Национального фонда и привлечения займов. Поэтому недостаточно просто удерживать дефицит. Нужны долгосрочные планы по формированию бездефицитного бюджета, – заявил Алихан Смаилов на совместном заседании Парламента.

    По его словам, нормативная правовая база по управлению Национальным фондом нуждается в стабильности, так как есть риски недостижения поставленной Главой государства цели по увеличению валютных активов Национального фонда до 100 млрд долларов к 2030 году.

    Согласно оценкам Высшей аудиторской палаты, широкое использование инструмента займов также повышает риски долговой нагрузки. Уже сейчас расходы на погашение и обслуживание долга составляют более 17% от всех поступлений бюджета. Пик оплаты по долгам 10-летней давности приходится на 2024-2025 годы.

    Теги:
    Парламент Высшая аудиторская палата РК Видео заседание Парламента Налоги 100-летие Алаш Финансы и бюджет
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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