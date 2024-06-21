Алихан Смаилов заявил о хроническом дефиците бюджета Казахстана

Председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов заявил о хроническом дефиците бюджета Казахстане, а также о неэффективном расходе госсредств, передает корреспондент агентства Kazinform.

Он напомнил о необходимости неукоснительного соблюдения налогово-бюджетных правил, выстраивания эффективных механизмов управления государственными ресурсами.

- Ключевая проблема – хронический дефицит бюджета. В последние годы расходы имеют значительную динамику роста. При этом их обеспеченность ненефтяными доходами колеблется на уровне 50%. Оставшийся разрыв в основном покрывается за счет трансфертов из Национального фонда и привлечения займов. Поэтому недостаточно просто удерживать дефицит. Нужны долгосрочные планы по формированию бездефицитного бюджета, – заявил Алихан Смаилов на совместном заседании Парламента.

По его словам, нормативная правовая база по управлению Национальным фондом нуждается в стабильности, так как есть риски недостижения поставленной Главой государства цели по увеличению валютных активов Национального фонда до 100 млрд долларов к 2030 году.

Согласно оценкам Высшей аудиторской палаты, широкое использование инструмента займов также повышает риски долговой нагрузки. Уже сейчас расходы на погашение и обслуживание долга составляют более 17% от всех поступлений бюджета. Пик оплаты по долгам 10-летней давности приходится на 2024-2025 годы.