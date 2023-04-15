Алихан Смаилов выслушал проблемные вопросы медработников и горняков Улытауской области

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - Находясь с рабочей поездкой в Улытауской области, Премьер-Министр РК Алихан Смаилов посетил ряд промышленных объектов, провел встречу с шахтерами Анненского медного рудника, ознакомился с ходом капитального ремонта Центральной больницы Сатпаева и развитием системы здравоохранения региона в целом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.





Так, глава Правительства ознакомился с деятельностью Жезказганского медеплавильного завода – крупнейшего градообразующего предприятия. В год здесь выпускается порядка 200 тысяч тонн рафинированной меди. На производстве занято свыше 2 тысяч человек. В период с 2023 по 2026 годы на заводе будет построен новый сернокислотный цех проектной мощностью 350 тысяч тонн продукции в год.

Алихан Смаилов отметил, что Правительство будет всячески поддерживать дальнейшую работу предприятия, входящего в топ мировых лидеров по производству меди. При этом он обозначил важность внедрения новых технологий, в первую очередь в области защиты экологии. В частности, запуск сернокислотного цеха позволит минимум в два раза сократить вредные выбросы завода в атмосферу.

«Очень важно поддерживать инвесторов в реализации их проектов. Те вопросы, которые зависят от Правительства, мы будем решать, но акимату нужно на системной основе создавать условия для увеличения количества инвестпроектов. Необходимо максимально учитывать инициативы наших предпринимателей, стимулировать их вкладывать средства в развитие экономики региона», – сказал он.

Далее Премьер-Министр ознакомился с ходом строительства химического завода ТОО «Казхимсинтез» по выпуску реагентов, используемых в гидрометаллургической промышленности. Предприятие производственной мощностью 12 тысяч тонн продукции в год планируется запустить в ноябре текущего года.

Алихан Смаилов подчеркнул, что данный завод внесет большой вклад в обеспечение занятости, импортозамещение и диверсификацию областной экономики. При этом, по его словам, в случае дальнейшего развития и увеличения мощности предприятие может не только покрывать спрос на внутреннем рынке, но и наладить экспорт продукции в соседние страны.

Глава Правительства также посетил Центральную больницу Сатпаева, где были рассмотрены меры по развитию здравоохранения региона. В частности, по нацпроекту «Модернизация сельского здравоохранения» в ближайшие два года 17 медучреждений области будут приведены в соответствие с нормативами. Кроме того, в дальнейших планах строительство современного перинатального центра, онкологического и кардиологического центров, а также других объектов.

Здесь же Алихан Смаилов провел встречу с работниками больницы, в ходе которой одна из медсестер озвучила вопрос повышения зарплат младшему медперсоналу. Премьер-Министр напомнил, что с 2020 по 2023 год всем врачам предусмотрено ежегодное увеличение оклада на 30%, а средним медработникам – на 20%. Вместе с тем дополнительно было принято решение с 2022 по 2025 год ежегодно на 20% повышать оклады остальным работникам здравоохранения. Однако, как выяснилось, в Улытауской области увеличение для младшего медперсонала составило лишь 15%.

«Так не должно быть, было принято решение ежегодно поднимать на 20%, чтобы суммарно за четыре года зарплата увеличилась примерно в два раза. Давайте эту проблему с акиматом решим», – сказал он.

Глава Правительства добавил, что наряду с этим руководству регионов предоставлено право устанавливать за счет местного бюджета стимулирующие надбавки посредством применения поправочного коэффициента к должностным окладам.

«Это отдельный механизм, позволяющий дополнительно повышать заработную плату. Но базово сам оклад должен увеличиваться на 20% ежегодно. Эта задача должна быть выполнена. Мы проконтролируем, чтобы так оно и было», — подчеркнул Алихан Смаилов.

В рамках рабочей поездки Премьер-Министр также посетил один из градообразующих производственных объектов Сатпаева – шахту «Анненская», где провел встречу с горняками. На ней были обсуждены вопросы социального обеспечения работников, занятых во вредных условиях труда, страхования от несчастных случаев и ряд других.

Алихан Смаилов отметил, что в настоящее время прорабатывается вопрос внесения изменений в действующую систему соцобеспечения лиц, занятых во вредных условиях труда, которые позволят горнякам раньше выходить на пенсию. При этом будут учитываться следующие критерии: период обязательных профессиональных пенсионных взносов и общий стаж работы, в том числе во вредных условиях труда.

Кроме того, рассматривается вопрос осуществления страховых выплат при утере профессиональной трудоспособности граждан, работавших на вредном или опасном производстве, до и после выхода на пенсию.

«Это предложение Правительства, которое будет обсуждено профсоюзами и внесено в Парламент РК», — подчеркнул он.