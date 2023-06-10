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Алихан Смаилов выразил соболезнования в связи с кончиной Бердибека Сапарбаева

Редактор:  
Зифа Хабирова
10 Июня 2023, 15:58
Алихан Смаилов выразил соболезнования в связи с кончиной Бердибека Сапарбаева Фото: instagram.com/saparbayev_bm

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов выразил соболезнования в связи с кончиной государственного и общественного деятеля Бердибека Сапарбаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

«Сегодня скончался видный государственный и политический деятель Бердибек Машбекулы Сапарбаев. Из жизни ушел без преувеличения большой человек, который вписал себя в историю нашей страны.
Бердибек Машбекулы был человеком-эпохой, частью современной истории Казахстана. Он начал работать в трудные годы 90-х, был акимом пяти регионов, дважды был министром труда и социальной защиты населения, заместителем Премьер-Министра. Человек эрудированный, дальновидный и проницательный, он всегда очень точно понимал путь развития Казахстана.
Память о Бердибеке Машбекулы навсегда сохранится в наших сердцах. От имени Правительства Республики Казахстан и от себя лично выражаю соболезнование родным и близким. Для нас всех это большое горе», - сказал Алихан Смаилов.

Напомним, на 71-м году жизни скончался известный казахстанский государственный деятель Бердибек Сапарбаев.

Глава государства выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной государственного и общественного деятеля Бердибека Сапарбаева.


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