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Алихан Смаилов встретился с Президентом Узбекистана в Ташкенте

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
5 Мая 2023, 22:04
Алихан Смаилов встретился с Президентом Узбекистана в Ташкенте Фото: primeminister.kz

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Ташкенте состоялась встреча Премьер-Министра Казахстана Алихана Смаилова и Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Алихан Смаилов передал теплые слова приветствия от Главы государства Касым-Жомарта Токаева и отметил, что взаимодействие Казахстана и Узбекистана является ярким примером стратегического партнерства, основанного на доверии и взаимопонимании. В частности, на особом контроле правительств двух стран находится реализация договоренностей, достигнутых по итогам недавних переговоров на высшем уровне.

Премьер-Министр также проинформировал об итогах состоявшегося 20-го заседания Межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству, на котором были подробно обсуждены вопросы взаимодействия в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, экологии, транзитно-транспортной сфере и др. Достигнуты договоренности продолжить работу по расширению номенклатуру товаров во взаимной торговле и запуску новых инвестиционных и кооперационных проектов.

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Отдельно была подчеркнута важность строительства на казахстанско-узбекской границе Международного центра промышленной кооперации «Центральная Азия», который даст импульс эффективному промышленному взаимодействию двух стран.

По итогам встречи обозначена готовность продолжать активную работу для поступательного развития межгосударственного сотрудничества.

Ранее сообщалось, что Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту по ускорению создания МЦПК «Центральная Азия».


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