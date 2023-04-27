Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Алихан Смаилов встретился с Президентом Ирана

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
27 Апреля 2023, 08:20
Алихан Смаилов встретился с Президентом Ирана Фото: primeminister.kz

ТЕГЕРАН. КАЗИНФОРМ - В Тегеране состоялась встреча Премьер-Министра Республики Казахстан Алихана Смаилова и Президента Исламской Республики Иран Ибрахима Раиси, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

В ходе встречи Алихан Смаилов передал приветствие Главы государства Касым-Жомарта Токаева и отметил, что вопрос развития казахстанско-иранских отношений продолжает занимать особое место в повестке дня нашей страны.

photo

«В настоящее время правительствами двух стран ведется активная работа по практической реализации поставленных на высшем уровне задач. Уверен, что этот год будет отмечен новыми высокими результатами нашего сотрудничества как в двустороннем, так и многостороннем форматах», — сказал Премьер-Министр.

В частности, в текущем году в Тегеране планируется первое заседание казахстанско-иранской Рабочей группы по сельскому хозяйству, которая даст дополнительный импульс развитию сотрудничества между двумя странами в сфере АПК. Кроме того, для усиления работы в торговом направлении принято решение о назначении специального торгового представителя в посольство Казахстана в Иране.

photo

Стороны обсудили актуальные вопросы развития торгово-экономического, инвестиционного и приграничного сотрудничества, а также реализации совместных инициатив в культурно-гуманитарном направлении.

Ранее сообщалось, что Премьер-Министр РК Алихан Смаилов прибыл с официальным визитом в Исламскую Республику Иран. В рамках визита Премьер-Министра РК с 24 по 26 апреля проходит Третья торгово-экономическая миссия Казахстана в Иране, в которой принимают участие 20 отечественных производителей товаров пищевой, химической, строительной, легкой промышленности и металлургии. Казахстанские компании договорились об экспорте в Иран продукции на $60 млн.

В рамках официального визита Премьер-Министр РК провел переговоры с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером.


Правительство РК   Экономика   Иран   Алихан Смаилов  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
«Канело» попал в Книгу рекордов Гиннесса после боя с Головкиным
«Канело» попал в Книгу рекордов Гиннесса после боя с Головкиным
Центральная Азия обладает потенциалом для смягчения глобальной нехватки энергии и продовольствия
Центральная Азия обладает потенциалом для смягчения глобальной нехватки энергии и продовольствия
Международный турнир по греко-римской борьбе проведут в Астане
Международный турнир по греко-римской борьбе проведут в Астане
Тимур Шиниязов назначен акимом Жанибекского района ЗКО
Тимур Шиниязов назначен акимом Жанибекского района ЗКО