Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Алихан Смаилов встретился с послом США в Казахстане

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
29 Апреля 2023, 09:55
Алихан Смаилов встретился с послом США в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Актуальные вопросы двустороннего сотрудничества Республики Казахстан и Соединенных Штатов Америки обсудили Премьер-Министр РК Алихан Смаилов и посол США в нашей стране Дэниел Розенблюм, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

Стороны рассмотрели текущую ситуацию в торгово-экономической сфере, обсудили перспективы укрепления взаимодействия в энергетической и транспортно-логистической отраслях, сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании, экологии и затронули ряд других вопросов.

Премьер-Министр подчеркнул, что Казахстан считает США стратегическим партнером как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. На сегодня в РК успешно осуществляют деятельность более 900 совместных предприятий.

«Как и прежде, мы настроены на дальнейшее углубление и укрепление взаимовыгодного сотрудничества с Соединенными Штатами по всей повестке широкоформатного взаимодействия», — сказал Алихан Смаилов.

Как отметил глава Правительства, товарооборот между странами в прошлом году вырос почти на 40% и составил $3,1 млрд. При этом Казахстан видит значительный потенциал для дальнейшего увеличения объемов торговли и готов нарастить экспорт по 90 товарным позициям на $800 млн.

Вместе с тем США занимают одно из лидирующих мест по объемам прямых инвестиций в РК. Так, в прошлом году приток американских инвестиций вырос почти в 2 раза и превысил $5,1 млрд. Это соответствует допандемийным рекордным уровням.

photo

В свою очередь Дэниел Розенблюм подчеркнул, что есть огромный потенциал для дальнейшего развития казахстанско-американских отношений на основе общих интересов.

«Мы хотим укрепить показатели по инвестициям и увеличить двусторонний торговый оборот. Компании США заинтересованы в расширении своей деятельности в Казахстане в различных сферах. Это касается горно-металлургического комплекса, сельского хозяйства, здравоохранения, информационно-коммуникационных и «зеленых» технологий, а также сферы транспорта», — сказал Дэниел Розенблюм.

Он добавил, что порядка 20 американских компаний, представляющих большой спектр секторов, планируют сформировать деловую бизнес-миссию и посетить Казахстан летом текущего года.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность поддерживать активные контакты по всем взаимовыгодным направлениям сотрудничества.


Правительство РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
«Канело» попал в Книгу рекордов Гиннесса после боя с Головкиным
«Канело» попал в Книгу рекордов Гиннесса после боя с Головкиным
Центральная Азия обладает потенциалом для смягчения глобальной нехватки энергии и продовольствия
Центральная Азия обладает потенциалом для смягчения глобальной нехватки энергии и продовольствия
Международный турнир по греко-римской борьбе проведут в Астане
Международный турнир по греко-римской борьбе проведут в Астане
Тимур Шиниязов назначен акимом Жанибекского района ЗКО
Тимур Шиниязов назначен акимом Жанибекского района ЗКО